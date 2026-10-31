Des entrepreneuses mahoraises à la découverte du tissu économique mauricien

À l’île Maurice, des entrepreneuses de Mayotte ont multiplié les échanges et découvert les acteurs clés de l’économie locale, entre Cap Business Océan Indien et la CCI France Maurice.

Hier, l’île Maurice a servi de cadre à une journée d’immersion pour un groupe d’entrepreneuses mahoraises, venues s’inspirer des dynamiques économiques locales.

La première étape a mené les participantes chez Cap Business Océan Indien. L’occasion d’explorer les différents champs d’action de cette organisation et d’échanger, entre femmes, sur leurs trajectoires entrepreneuriales respectives.

La journée s’est poursuivie à la CCI France Maurice, où l’équipe a présenté le fonctionnement de la chambre consulaire et ses initiatives au service du développement économique mauricien. Ce rendez-vous a aussi permis de mettre en lumière les finalistes mahoraises Amina Madi-bao et Anlia.Events, qui ont partagé leur expérience et discuté de leurs projets.

Des rencontres denses, propices à l’ouverture et au partage, qui ont rythmé cette étape mauricienne du parcours des entrepreneuses de Mayotte.