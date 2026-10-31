Des entrepreneuses mahoraises à la découverte du tissu économique mauricien

Hier, l’île Maurice a servi de cadre à une journée d’immersion pour un groupe d’entrepreneuses mahoraises, venues s’inspirer des dynamiques économiques locales.
La première étape a mené les participantes chez Cap Business Océan Indien. L’occasion d’explorer les différents champs d’action de cette organisation et d’échanger, entre femmes, sur leurs trajectoires entrepreneuriales respectives.
La journée s’est poursuivie à la CCI France Maurice, où l’équipe a présenté le fonctionnement de la chambre consulaire et ses initiatives au service du développement économique mauricien. Ce rendez-vous a aussi permis de mettre en lumière les finalistes mahoraises Amina Madi-bao et Anlia.Events, qui ont partagé leur expérience et discuté de leurs projets.
Des rencontres denses, propices à l’ouverture et au partage, qui ont rythmé cette étape mauricienne du parcours des entrepreneuses de Mayotte.