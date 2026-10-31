Incendie entre Poroani et Sada : intervention aérienne interrompue à la tombée de la nuit

Un incendie s’est déclaré le 31 octobre 2026 entre Poroani et Sada. Les secours ont mobilisé un hélicoptère jusqu’à l’interruption des opérations peu après 18 heures.

Le 31 octobre 2026, un incendie a touché la zone située entre Poroani et Sada. Les secours, alertés dans la journée, ont engagé un hélicoptère pour limiter la propagation du feu.

Selon les informations communiquées, l’appareil a effectué plusieurs rotations au-dessus du secteur sinistré. Les interventions aériennes ont été interrompues peu après 18 heures, en raison de l’obscurité.

À la fin de l’opération de l’hélicoptère, aucune indication n’a été donnée concernant la maîtrise de l’incendie. Les autorités n’ont pas précisé l’ampleur des dégâts, la cause du sinistre ni signalé d’éventuelles victimes ou biens menacés.