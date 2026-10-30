Annulation de la réunion publique sur la rivière Majimbini prévue à M’tsapéré

La présentation sur la mémoire des crues de la rivière Majimbini, qui devait se tenir le 31 octobre 2026 à M’tsapéré, n’aura finalement pas lieu à la date annoncée. L’événement sera reprogrammé.

Initialement prévue pour le samedi 31 octobre 2026 à 10 h sur la place publique centrale de M’tsapéré, la réunion publique consacrée à la mémoire des crues de la rivière Majimbini n’aura pas lieu à la date annoncée.

Le Service Communication indique que cette rencontre est reportée. La nouvelle date sera communiquée ultérieurement aux habitants concernés.