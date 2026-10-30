Le POSEI confirmé par le Conseil européen de l’Agriculture, soutien réitéré pour les Outre-mer

 Aller au contenu
Le Journal de Mayotte L’info au service de Mayotte

L’actualité de Mayotte et de l’océan Indien

Le journal
en version numérique

Tous les numéros,
sur tous vos écrans.

Menu

Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Le POSEI confirmé par le Conseil européen de l’Agriculture, soutien réitéré pour les Outre-mer

Le Conseil des ministres européens de l’Agriculture valide la réintégration du POSEI et son financement, une mesure jugée décisive pour les régions ultrapériphériques. Younous Omarjee salue cette convergence avec le Parlement européen.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

REACT-EU, Omarjee, Mayotte

Younous Omarjee (Copie d'écran Parlement européen)

La réintégration du règlement POSEI et l’engagement d’un financement intégralement assuré par l’Union européenne ont été confirmés cette semaine lors du Conseil des ministres européens de l’Agriculture. Cette décision s’inscrit dans la perspective du prochain cadre budgétaire pluriannuel 2028-2034 de l’Union européenne.

Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen, a salué cet accord, le qualifiant de « nouvelle étape fondamentale ». Il rappelle que le Parlement européen s’était déjà prononcé en faveur du rétablissement du POSEI et du doublement de son budget en avril 2026, à une large majorité.

Selon Younous Omarjee, la convergence politique entre le Parlement européen et le Conseil, tous deux impliqués dans la législation européenne, permet d’envisager la pérennisation de ce dispositif, considéré comme vital pour les agricultures des régions ultrapériphériques. « C’est une nouvelle étape fondamentale, que nous attendions pour les agriculteurs et les régions ultrapériphériques. Après le Parlement européen, le Conseil acte le rétablissement du POSEI. Cette convergence des deux institutions, qui participent à l’adoption de la législation européenne, ouvre la voie à la sauvegarde du fonds agricole européen spécifique aux outre-mers, le POSEI. Elle démontre que la mobilisation collective porte ses fruits », déclare-t-il.

La France, l’Espagne et le Portugal se sont prononcés en faveur de la réintégration du POSEI et de son financement européen lors du Conseil. Le maintien du POSEI et le renforcement de ses moyens sont présentés comme des leviers essentiels pour l’avenir des filières agricoles, la souveraineté alimentaire et le développement économique des régions ultrapériphériques européennes.

Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
Le Journal de Mayotte

Abonnez-vous au Journal de Mayotte

Toute l’actualité de Mayotte et de l’océan Indien en accès illimité, où que vous soyez.

  • Accès illimité
    à tous nos articles
  • Sur tous
    vos appareils
  • Restez informé
    alertes et newsletters
  • Soutenez un média local

Abonnement annuel

190 €/ an

  • Accès illimité au site
  • Tous vos contenus sur tous vos appareils
  • Soutien au journalisme local

Choisissez votre mode de paiement

Paiement 100 % sécurisé

En cliquant sur ce bouton, vous acceptez nos conditions générales de vente.

Météo & mer

Mamoudzou · Mayotte

Chargement des prévisions…

Météo marine

Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

Vos cookies sur Le Journal de Mayotte

Le Journal de Mayotte utilise des cookies de mesure d’audience (Google Analytics) pour compter ses visites et améliorer le site. Aucun cookie publicitaire. Vous pourrez changer d’avis à tout moment.