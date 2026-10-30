Le POSEI confirmé par le Conseil européen de l’Agriculture, soutien réitéré pour les Outre-mer

Le Conseil des ministres européens de l’Agriculture valide la réintégration du POSEI et son financement, une mesure jugée décisive pour les régions ultrapériphériques. Younous Omarjee salue cette convergence avec le Parlement européen.

La réintégration du règlement POSEI et l’engagement d’un financement intégralement assuré par l’Union européenne ont été confirmés cette semaine lors du Conseil des ministres européens de l’Agriculture. Cette décision s’inscrit dans la perspective du prochain cadre budgétaire pluriannuel 2028-2034 de l’Union européenne.

Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen, a salué cet accord, le qualifiant de « nouvelle étape fondamentale ». Il rappelle que le Parlement européen s’était déjà prononcé en faveur du rétablissement du POSEI et du doublement de son budget en avril 2026, à une large majorité.

Selon Younous Omarjee, la convergence politique entre le Parlement européen et le Conseil, tous deux impliqués dans la législation européenne, permet d’envisager la pérennisation de ce dispositif, considéré comme vital pour les agricultures des régions ultrapériphériques. « C’est une nouvelle étape fondamentale, que nous attendions pour les agriculteurs et les régions ultrapériphériques. Après le Parlement européen, le Conseil acte le rétablissement du POSEI. Cette convergence des deux institutions, qui participent à l’adoption de la législation européenne, ouvre la voie à la sauvegarde du fonds agricole européen spécifique aux outre-mers, le POSEI. Elle démontre que la mobilisation collective porte ses fruits », déclare-t-il.

La France, l’Espagne et le Portugal se sont prononcés en faveur de la réintégration du POSEI et de son financement européen lors du Conseil. Le maintien du POSEI et le renforcement de ses moyens sont présentés comme des leviers essentiels pour l’avenir des filières agricoles, la souveraineté alimentaire et le développement économique des régions ultrapériphériques européennes.