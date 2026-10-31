À Dembéni, un trio d’acteurs s’unit pour dynamiser la formation à Mayotte

Le Département-Région de Mayotte, le CNAM et la CCI Mayotte ont scellé un partenariat pour faire de la formation un levier du développement économique. La signature s’est tenue à la Technopole de Dembéni.

Le vent du changement souffle sur la Technopole de Dembéni. Vendredi 30 octobre 2026, une nouvelle étape a été franchie pour l’avenir de la formation à Mayotte : le Département-Région de Mayotte, le Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Mayotte ont signé une convention tripartite, affirmant leur volonté de travailler main dans la main.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Daoud Saindou-Malide, vice-président du Département-Région de Mayotte, Bénédicte Fauvarque-Cosson, administratrice générale du CNAM, et Daniel Subira, vice-président de la CCI Mayotte. Tous réunis autour d’un objectif commun : placer la formation et le développement des compétences au cœur du développement économique de l’île.

À travers ce partenariat, les trois institutions affichent clairement leur ambition pour Mayotte. « Former les talents d’aujourd’hui, c’est préparer le Mayotte de demain », affirment-elles, déterminées à faire émerger un tissu économique local plus solide et mieux armé pour relever les défis à venir.