Mort d’une femme à Chiconi lors d’une opération anti-immigration clandestine

Une femme est décédée vendredi matin à Chiconi après avoir chuté sur des fers à béton en tentant d’échapper à une intervention du GAO. Les circonstances exactes restent à déterminer.

Vendredi matin, une intervention du Groupe d’Appui Opérationnel (GAO) à Chiconi a conduit au décès d’une femme. Selon les informations initiales, la victime aurait tenté de prendre la fuite à l’arrivée des policiers. En franchissant un muret, elle aurait basculé de l’autre côté et chuté sur des fers à béton, se blessant grièvement.

L’opération menée par le GAO s’inscrivait dans le cadre de contrôles liés à la lutte contre l’immigration clandestine. Les policiers présents ont porté assistance à la femme blessée et ont alerté les secours médicaux, dont le SAMU. Malgré leur intervention, la victime est décédée des suites de ses blessures.

L’enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie. Elle devra préciser le déroulement des faits, notamment depuis la tentative de fuite des deux femmes jusqu’à la chute qui a entraîné la mort de l’une d’elles.

Pour l’instant, ni l’identité, ni l’âge, ni la situation administrative de la personne décédée n’ont été communiqués. Les investigations se poursuivent afin d’établir l’enchaînement exact des événements.