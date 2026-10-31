AVC : à Mayotte, les pompiers en première ligne pour la prévention

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les AVC, le SDIS 976 a sensibilisé le public à Mamoudzou sur les gestes qui sauvent. Une mobilisation cruciale face à une urgence médicale grandissante sur l’île.

Sur la place de la République à Mamoudzou, le rouge des uniformes attire les regards. Ce 29 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux (AVC), le Service départemental d’incendie et de secours de Mayotte (SDIS 976) a choisi d’aller à la rencontre des Mahorais pour une mission de sensibilisation devenue vitale.

Un stand, placé sous la houlette de la médecin-cheffe, le colonel Nora Oulehri, a permis à l’équipe de la Sous-Direction Santé (SDS) de partager informations et conseils. Les sapeurs-pompiers ont accueilli un public nombreux, venu s’informer sur cette urgence médicale dont la fréquence inquiète sur l’île.

Face à l’évolution préoccupante des AVC à Mayotte, la prévention et la rapidité d’intervention sont essentielles. « Chaque minute compte ! » a rappelé le colonel Nora Oulehri. Reconnaître les premiers signes, réagir vite en appelant les secours : autant de réflexes qui peuvent sauver des vies et limiter les séquelles.

Informer, sensibiliser, prévenir : telles sont les armes déployées par les pompiers pour protéger la population mahoraise. Leur mobilisation, ce 29 octobre, s’inscrit dans une lutte de tous les instants contre un fléau silencieux.

La Journée mondiale de lutte contre les AVC a ainsi été l’occasion de rappeler que la prévention reste la meilleure défense pour une île plus sûre et mieux protégée.