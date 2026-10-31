AVC : à Mayotte, les pompiers en première ligne pour la prévention

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Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

AVC : à Mayotte, les pompiers en première ligne pour la prévention

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les AVC, le SDIS 976 a sensibilisé le public à Mamoudzou sur les gestes qui sauvent. Une mobilisation cruciale face à une urgence médicale grandissante sur l’île.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Sur la place de la République à Mamoudzou, le rouge des uniformes attire les regards. Ce 29 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux (AVC), le Service départemental d’incendie et de secours de Mayotte (SDIS 976) a choisi d’aller à la rencontre des Mahorais pour une mission de sensibilisation devenue vitale.

Un stand, placé sous la houlette de la médecin-cheffe, le colonel Nora Oulehri, a permis à l’équipe de la Sous-Direction Santé (SDS) de partager informations et conseils. Les sapeurs-pompiers ont accueilli un public nombreux, venu s’informer sur cette urgence médicale dont la fréquence inquiète sur l’île.

Face à l’évolution préoccupante des AVC à Mayotte, la prévention et la rapidité d’intervention sont essentielles. « Chaque minute compte ! » a rappelé le colonel Nora Oulehri. Reconnaître les premiers signes, réagir vite en appelant les secours : autant de réflexes qui peuvent sauver des vies et limiter les séquelles.

Informer, sensibiliser, prévenir : telles sont les armes déployées par les pompiers pour protéger la population mahoraise. Leur mobilisation, ce 29 octobre, s’inscrit dans une lutte de tous les instants contre un fléau silencieux.

La Journée mondiale de lutte contre les AVC a ainsi été l’occasion de rappeler que la prévention reste la meilleure défense pour une île plus sûre et mieux protégée.

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Mamoudzou · Mayotte

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Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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