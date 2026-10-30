Une matinée pour mieux repérer l’exploitation sexuelle des mineurs

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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Une matinée pour mieux repérer l’exploitation sexuelle des mineurs

Lundi dernier, la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) et l’association Le Mouvement du Nid ont organisé une matinée de sensibilisation au siège de la Communauté de communes de Petite-Terre, pour aider les professionnels et bénévoles de terrain à mieux repérer les situations d’exploitation sexuelle des mineurs et à protéger les jeunes victimes.

Par Shanyce MATHIAS ALI

Publié le · Heure de Mayotte

La matinée a permis de déterminer les bon gestes et les bons mots à utiliser face aux jeunes victimes.

La matinée a porté sur une question essentielle : comment reconnaître un mineur victime d’exploitation sexuelle et savoir comment réagir ? Organisée par la DRDFE, elle a été animée par l’association nationale Le Mouvement du Nid, spécialisée dans l’accompagnement des personnes en situation de prostitution et la lutte contre les violences prostitutionnelles.

Dès les premiers échanges, les intervenants ont insisté sur la nécessité de changer de regard sur les jeunes concernés. Un mineur en situation de prostitution ne doit pas être considéré comme un jeune qui aurait choisi cette situation, mais comme un enfant victime d’exploitation sexuelle.

Les échanges ont eu lieu dans les locaux de la CCPT.

Cette sensibilisation intervient dans un contexte critique sur l'île. Les premiers résultats d’une étude commandée par l’État et présentés en septembre 2026 dans les locaux de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) estiment à 12 pour 10.000 le nombre de mineurs concernés sur le territoire, soit un taux deux fois supérieur à celui  de La Réunion. Une situation qui serait aggravée par la précarité économique et administrative.

Des acteurs de terrain au contact des jeunes

Mayotte, préfecture de Mayotte, PAREF, entreprenariat féminin,
Manarssana Boina, la directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Mayotte. Mathilde Hangard / JDM

La formation, organisée par Manarssana Boina, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, a réuni plusieurs acteurs qui interviennent régulièrement auprès des jeunes et des familles. Parmi eux figuraient les parents-relais bénévoles des associations MayMesso et Entr’Aide Paix et Jeunesse, des représentants du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), ainsi que les médiateurs de la CCPT.

Leur présence sur le terrain permet de créer des liens de confiance, mais aussi de repérer des situations préoccupantes et de faciliter les échanges avec les institutions, les forces de sécurité et les services de secours.

Savoir réagir sans culpabiliser les victimes

Au-delà des mots, la matinée a permis d’aborder les mécanismes de l’exploitation sexuelle et les réactions à adopter lorsqu’une situation est suspectée. L’objectif est de permettre aux acteurs de terrain de mieux identifier les signes de vulnérabilité et d’orienter les jeunes vers les professionnels compétents.

Depuis 2019, les médiateurs de la CCPT accompagnent les jeunes en difficulté dans le cadre d’un programme cofinancé par le Fonds social européen (FSE). Leur travail concerne plusieurs domaines, des démarches administratives et médico-sociales à la prévention des addictions, en passant par la réussite scolaire, la citoyenneté, la santé sexuelle et les conduites à risque.

Shanyce MATHIAS ALI.

association Le Mouvement du NidCommunauté de communes de Petite-TerreDirection régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE)exploitation sexuelle des mineursformationProstitutionsensibilisation

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Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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