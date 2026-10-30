RéDiab lance le Mois du diabète ce lundi à Mamoudzou

Avec près de 15 % d'adultes touchés par le diabète à Mayotte, l'association RéDiab Ylang 976 réunit les professionnels de santé ce lundi 2 novembre dans ses locaux du quartier Boboka. Cette conférence ouvre un mois entier d'actions de sensibilisation et de dépistage à travers le département.

Sur le territoire mahorais, le diabète de type 2 demeure une menace sanitaire majeure qui progresse souvent sans symptômes apparents. Les résultats de l'enquête nutritionnelle EpiMay 2025 rappellent la vulnérabilité de l'île : l'obésité, principal terreau de la maladie, concerne près d'une femme sur deux et un quart des hommes. Face aux complications lourdes d'un diagnostic tardif, le mot d'ordre reste l'anticipation avec la campagne « Même quand ça va, je vérifie ».

La rencontre organisée le 2 novembre, de 9 h à 13 h (impasse Saïd Hassani M'Nagnochi), donnera la parole aux praticiens de terrain. Le Dr Assef Zabi, médecin référent de RéDiab Ylang 976, reviendra sur l'état des lieux épidémiologique à Mayotte, tandis que le Dr Breno Speckhann, diabétologue au Centre hospitalier de Mayotte (CHM), exposera les nouvelles options thérapeutiques.

Adapter les prises en charge

Les questions de l'alimentation, de l'activité physique et des représentations culturelles freinant le dépistage seront également débattues lors d'une table ronde pluridisciplinaire programmée à 10 h 55.

Cette journée inaugurale servira de rampe de lancement aux initiatives coordonnées avec l'Agence régionale de santé (ARS). Mathieu Epinoux y présentera le dispositif de dépistage gratuit qui se déploiera dans les pharmacies partenaires de l'île du 2 au 30 novembre.

Autre date clé pour la population : le samedi 14 novembre, un Village Santé s'installera sur le terrain de football de Chirongui, de 8 h à 12 h, pour proposer bilans glycémiques et conseils personnalisés. Une mobilisation de proximité indispensable pour inciter chacun à surveiller sa santé avant l'apparition des premiers troubles.