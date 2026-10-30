La campagne TARIMI met l'accent sur les violences sexuelles faites aux personnes handicapées

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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

La campagne TARIMI met l'accent sur les violences sexuelles faites aux personnes handicapées

Pour sa troisième édition, l'association Souboutou Ouhédzé Jilaho (SOJ) consacre sa campagne TARIMI à la prévention des violences sexuelles faites aux personnes en situation de handicap. Plusieurs rendez-vous sont prévus au mois de novembre prochain à Bandraboua, dont un séminaire, une prestation culturelle et une marche blanche.

Par Mathilde HANGARD

Publié le · Heure de Mayotte

AAH, handicap, Mayotte

Un établissement pour l'insertion des personnes en situation d'handicap sera inauguré ce mercredi. (Illustration).

Lancée en 2024, la campagne TARIMI revient en novembre prochain à Mayotte. Portée par l'association SOJ, présidée par Delayde Hassani, l'initiative vise à prévenir les violences sexuelles et sexistes, et à favoriser la libération de la parole. Cette édition est marrainée par Eva Thomas, fondatrice de SOS Inceste en 1985.

Une campagne axée sur l'inclusion

Pour cette troisième édition, l'association a souhaité placer les personnes en situation de handicap au coeur de son engagement. Dans un communiqué diffusé à la presse, elle souligne qu'elles sont "particulièrement exposées aux violences sexuelles et trop souvent privées des moyens de les dénoncer". La campagne veut ainsi rendre la prévention plus accessible, à travers des messages, mais aussi des lieux d'échanges, et des formats inclusifs.

Plusieurs outils pédagogiques sont mobilisés, parmi lesquels le livre autobiographique "Ose et ça ira", le livre pour enfants "Lakinta" et "le secret d'oiseau" et l'album musical "TARIMI Tsika". Un jeu de cartes éducatif, "LAGUWA", doit également être présenté et distribué. Il sera proposé, en langue des signes française, et avec des pictogrammes.

Quatre rendez-vous prévus en novembre 2026

Le programme débutera le 6 novembre avec un séminaire intitulé "Handicap et violences sexuelles : rapports sociaux, expériences, pratiques professionnelles", organisé à la mairie de Bandraboua, de 7h30 à 13 heures.  Le 11 novembre, des matchs de football U17 et U17 seniors féminines sont prévus en partenariat avec la Ligue mahoraise de football, dans un lieu qui reste à définir.

Le 15 novembre, une prestation intitulée "Mbiwi ny TARIMI" se tiendra sur le remblai de Bandraboua à partir de 13 heures. La campagne s'achèvera le 22 novembre par une marche blanche, "Ny TARIMI", dont le parcours reste à préciser. À travers cette initiative, l'association rappelle qu'"un handicap ne doit jamais être une raison de ne pas être cru, écouté ou protégé".

Association Souboutou Ouhédzé JilahohandicapMayotteTARIMIviolences sexuelles

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