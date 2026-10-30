Deux appels à projets sont ouverts pour préserver les rivières de l'île

Le Département-Région de Mayotte lance deux appels à projets sur l’environnement, ouverts du 29 octobre au 30 novembre 2026.

L’opération vise également à montrer à ceux qui en doutent encore que la communauté souhaite réellement s’intégrer.

Baptisé "Ensemble pour les rivières", le premier appel à projets porte sur la préservation, l'entretien et la restauration des cours d'eau et de leurs berges. Les actions pourront notamment concerner le retrait des déchets, l'enlèvement d'obstacles gênant l'écoulement de l'eau et la restauration de la végétation.

Préserver les cours d'eau avec les habitants

Les projets devront également intégrer des actions régulières de sensibilisation des riverains et un suivi des résultats. Le dispositif est ouvert aux associations déclarées disposant d'un numéro SIRET, aux communes et intercommunalités, ainsi qu'aux établissements publics et scolaires éligibles. La participation des habitants et la connaissance du terrain feront partie des critères recherchés.

Restaurer les sites naturels et accompagner 100 jeunes

Le second appel à projets repose sur des chantiers-écoles destinés à restaurer des espaces naturels tout en accompagnant des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. Le Département-Région prévoit d'accompagner 100 jeunes sur trois ans.

Les activités comprendront notamment la production de plants en pépinière, les plantations, l'entretien de la végétation et la lutte contre les espèces envahissantes. Six sites sont concernés : la vasière des Badamiers, la pointe Mahabou, la lagune d'Ambato, le lac Karihani, le jardin botanique de Coconi et le site de Saziley. Une structure sera sélectionnée pour assurer la réalisation du projet ainsi que l'encadrement pédagogique et social des jeunes.

Les candidatures aux deux appels à projets sont ouvertes du 29 octobre au 30 novembre 2026. Les structures intéressées sont invitées à consulter les règlements et les modalités de financement sur le site du Département-Région de Mayotte.