Le Département-Région lance un appel à candidatures pour renouveler le CDCA

Le Département-Région de Mayotte lance un appel à candidatures pour constituer le nouveau Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA 976).

Le Département-Région de Mayotte a annoncé, mercredi 28 octobre, le lancement de cet appel à candidatures destiné à renouveler la composition du CDCA 976.

Des associations et organismes concernés

L'appel concerne les représentants titulaires et suppléants des usagers et des professionnels. Sont notamment concernés les associations de personnes âgées, de retraités, de personnes en situation de handicap, de proches aidants et de familles, ainsi que les organismes gestionnaires d'établissements médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux et les structures d'aide à domicile.

Pour candidater, les structures doivent être légalement constituées, exercer une activité réelle à Mayotte et justifier d'actions en faveur de l'autonomie, du grand âge ou du handicap. Les représentants proposés doivent être majeurs et jouir de leurs droits civiques. Le CDCA consacre deux formations spécialisées, consacrées respectivement aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.

Des dossiers à transmettre avant le 8 novembre

Les candidatures doivent comprendre une fiche officielle renseignée pour le titulaire et le suppléant proposés, une lettre de motivation signée par le représentant légal, et une copie des statuts à jour de la structure.

Les dossiers doivent être reçus au plus tard le 8 novembre 2026 à minuit, heure de Mayotte. Un dépôt contre récépissé ou un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception est également possible auprès de la Direction de l'Autonomie, à Kawéni, Mamoudzou. Les fonctions de membre du CDCA sont exercées à titre bénévole. La composition définitive du conseil sera fixée par arrêté du président de l'Assemblée de Mayotte.