9ème édition du Forum des associations de M’tsangamouji ce dimanche

Plus de 30 associations culturelles, sportives, environnementales et sociales se donnent rendez-vous le dimanche 1er novembre 2026, de 9h à 20h, rue Koudjouni, en face de la plage de M’tsangamouji, pour la 9e édition du Forum des associations.

Rendez-vous annuel de la vie associative locale, le Forum des associations revient pour une neuvième édition ouverte à tous. Grand public, habitants, familles et curieux pourront aller à la rencontre des associations de la commune, découvrir leurs activités et participer aux différentes animations sportives et culturelles.

Ce forum est l’occasion pour les habitants de les rencontrer, de découvrir leurs activités, de s’inscrire pour la saison et, pourquoi pas, de devenir bénévoles. Pour les associations, c’est une vitrine, un moment d’échange avec le public et entre elles.

Ce forum s’inscrit dans une dynamique d’action publique volontariste. Le 22 octobre dernier, au CNOSF à Paris, M’tsangamouji a obtenu son 3ᵉ laurier du label « Ville Active & Sportive », devenant la première commune de Mayotte à décrocher cette distinction. Elle récompense une politique ambitieuse en faveur du sport pour tous : semaine olympique et paralympique, nuit du handball de Mayotte, Tour de Mayotte en pirogue, école de sports des seniors, randonnées, balades VTT, kayak, ainsi que l’apprentissage du vélo et de la natation à l’école.

Informations pratiques :

- Date : dimanche 1er novembre 2026

- Horaires : de 11h à 20h

- Lieu : rue Koudjouni, en face de la plage, M’tsangamouji

- Accès : libre et gratuit

Au programme :

- stands de présentation des associations et permanences d’inscription ;

- Jeux de plage et initiations sportives ;

- Mulidi, debaa, maulida et autres animations culturelles ;

- Défilés des Cocos

- Stands de plats locaux (spécialités du territoire)