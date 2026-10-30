9ème édition du Forum des associations de M’tsangamouji ce dimanche

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Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

9ème édition du Forum des associations de M’tsangamouji ce dimanche

Par Benoit Jaëglé

Publié le · Heure de Mayotte

Plus de 30 associations culturelles, sportives, environnementales et sociales se donnent rendez-vous le dimanche 1er novembre 2026, de 9h à 20h, rue Koudjouni, en face de la plage de M’tsangamouji, pour la 9e édition du Forum des associations.

Rendez-vous annuel de la vie associative locale, le Forum des associations revient pour une neuvième édition ouverte à tous. Grand public, habitants, familles et curieux pourront aller à la rencontre des associations de la commune, découvrir leurs activités et participer aux différentes animations sportives et culturelles.

Ce forum est l’occasion pour les habitants de les rencontrer, de découvrir leurs activités, de s’inscrire pour la saison et, pourquoi pas, de devenir bénévoles. Pour les associations, c’est une vitrine, un moment d’échange avec le public et entre elles.

Ce forum s’inscrit dans une dynamique d’action publique volontariste. Le 22 octobre dernier, au CNOSF à Paris, M’tsangamouji a obtenu son 3ᵉ laurier du label « Ville Active & Sportive », devenant la première commune de Mayotte à décrocher cette distinction. Elle récompense une politique ambitieuse en faveur du sport pour tous : semaine olympique et paralympique, nuit du handball de Mayotte, Tour de Mayotte en pirogue, école de sports des seniors, randonnées, balades VTT, kayak, ainsi que l’apprentissage du vélo et de la natation à l’école.

Informations pratiques :

- Date : dimanche 1er novembre 2026

- Horaires : de 11h à 20h

- Lieu : rue Koudjouni, en face de la plage, M’tsangamouji

- Accès : libre et gratuit

Au programme :

- stands de présentation des associations et permanences d’inscription ;

- Jeux de plage et initiations sportives ;

- Mulidi, debaa, maulida et autres animations culturelles ;

- Défilés des Cocos

- Stands de plats locaux (spécialités du territoire)

Forum des AssociationsM'tsangamouji

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Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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