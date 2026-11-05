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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Vendredi 6novembre 2026
  • 29 °CAverses
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

4 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
12:25 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:00 ZD 213Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé

Départs

4 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
12:30 ZD 212Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
14:25 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour6 novembre 2026 à 10:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
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Un Mahorais du FC Parfin repéré à La Réunion invité à tenter sa chance à Guingamp

Taouidhou, jeune Mahorais installé à La Réunion, a été invité à passer des essais au centre de formation de l’En Avant Guingamp après avoir attiré l’attention lors d’une détection organisée par COSPORMA SPORT AGENCY.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Taouidhou, jeune Mahorais évoluant au FC Parfin de Saint-André à La Réunion, a récemment été convié à un essai au centre de formation de l’En Avant Guingamp, club professionnel français.

Cette opportunité fait suite à sa participation à une détection organisée par COSPORMA SPORT AGENCY à La Réunion, où des recruteurs de clubs professionnels étaient présents. C’est à cette occasion qu’il a été remarqué et invité à rejoindre la métropole pour tenter d’intégrer la structure du club breton.

Selon le club, le parcours de Taouidhou illustre le potentiel des jeunes Mahorais issus de la diaspora à La Réunion et leur engagement dans la poursuite d’une carrière dans le football.

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