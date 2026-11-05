Un Mahorais du FC Parfin repéré à La Réunion invité à tenter sa chance à Guingamp

Taouidhou, jeune Mahorais installé à La Réunion, a été invité à passer des essais au centre de formation de l’En Avant Guingamp après avoir attiré l’attention lors d’une détection organisée par COSPORMA SPORT AGENCY.

Taouidhou, jeune Mahorais évoluant au FC Parfin de Saint-André à La Réunion, a récemment été convié à un essai au centre de formation de l’En Avant Guingamp, club professionnel français.

Cette opportunité fait suite à sa participation à une détection organisée par COSPORMA SPORT AGENCY à La Réunion, où des recruteurs de clubs professionnels étaient présents. C’est à cette occasion qu’il a été remarqué et invité à rejoindre la métropole pour tenter d’intégrer la structure du club breton.

Selon le club, le parcours de Taouidhou illustre le potentiel des jeunes Mahorais issus de la diaspora à La Réunion et leur engagement dans la poursuite d’une carrière dans le football.