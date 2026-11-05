Un Mahorais du FC Parfin repéré à La Réunion invité à tenter sa chance à Guingamp

Taouidhou, jeune Mahorais évoluant au FC Parfin de Saint-André à La Réunion, a récemment été convié à un essai au centre de formation de l’En Avant Guingamp, club professionnel français.
Cette opportunité fait suite à sa participation à une détection organisée par COSPORMA SPORT AGENCY à La Réunion, où des recruteurs de clubs professionnels étaient présents. C’est à cette occasion qu’il a été remarqué et invité à rejoindre la métropole pour tenter d’intégrer la structure du club breton.
Selon le club, le parcours de Taouidhou illustre le potentiel des jeunes Mahorais issus de la diaspora à La Réunion et leur engagement dans la poursuite d’une carrière dans le football.