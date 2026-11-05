Quinze entreprises mahoraises bénéficieront d’un nouvel accompagnement piloté par Bpifrance

Un programme d’accompagnement ciblant quinze entreprises de Mayotte sera déployé par Bpifrance, à la demande du ministère des Outre-Mer, pour favoriser leur développement.

Bpifrance a été mandatée par le ministère des Outre-Mer pour instaurer à Mayotte un Accélérateur Croissance, un dispositif d’accompagnement destiné à quinze entreprises locales.

Ce programme a pour ambition de soutenir le développement des entreprises mahoraises à travers un accompagnement spécifique. Selon le ministère, il s’agit de renforcer la croissance des acteurs économiques du territoire par ce dispositif dédié.