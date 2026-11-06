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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Vendredi 6novembre 2026
  • 29 °CAverses
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

4 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
12:25 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:00 ZD 213Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé

Départs

4 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
12:30 ZD 212Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
14:25 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour6 novembre 2026 à 10:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Inondations : une réunion d’information prévue le 19 novembre à Hajangoua

Le 19 novembre 2026, la communauté d’agglomération de Dembeni Mamoudzou invite les habitants à une réunion sur la prévention des inondations au Campus connecté de Mayotte à Hajangoua.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Mayotte, crue, inondation, rivière, Mtsapéré,

La rivière de M'tsapéré en crue après de fortes pluies. (Illustration).

La communauté d’agglomération de Dembeni Mamoudzou organise une réunion d’information et d’échange le 19 novembre 2026 au Campus connecté de Mayotte à Hajangoua. Cette initiative vise à aborder la prévention des inondations à Mamoudzou et Dembeni.

Au programme de cette rencontre : présentation des études actuellement menées, exposé des actions prévues et recueil des témoignages des riverains ayant subi des inondations. L’événement s’adresse aux habitants concernés souhaitant s’informer et partager leur expérience sur ce phénomène récurrent dans les deux communes.

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Mamoudzou · Mayotte

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Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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