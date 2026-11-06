Inondations : une réunion d’information prévue le 19 novembre à Hajangoua

Le 19 novembre 2026, la communauté d’agglomération de Dembeni Mamoudzou invite les habitants à une réunion sur la prévention des inondations au Campus connecté de Mayotte à Hajangoua.

La communauté d’agglomération de Dembeni Mamoudzou organise une réunion d’information et d’échange le 19 novembre 2026 au Campus connecté de Mayotte à Hajangoua. Cette initiative vise à aborder la prévention des inondations à Mamoudzou et Dembeni.

Au programme de cette rencontre : présentation des études actuellement menées, exposé des actions prévues et recueil des témoignages des riverains ayant subi des inondations. L’événement s’adresse aux habitants concernés souhaitant s’informer et partager leur expérience sur ce phénomène récurrent dans les deux communes.