Mayotte accueillera un séminaire du CNFPT sur la transition écologique et énergétique

Publié le 05/11/2026 à 11:59 · Heure de Mayotte

Le CNFPT réunira ses partenaires à Kani-Kéli le 16 novembre 2026 pour échanger sur la transition écologique et énergétique à Mayotte.

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), par sa délégation de Mayotte, prévoit un séminaire consacré à la transition écologique et énergétique.

Ce rendez-vous est programmé le lundi 16 novembre 2026, de 8h30 à 16h00, au Jardin Maoré, situé à Kani-Kéli.