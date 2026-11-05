 Aller au contenu
Le Journal de Mayotte L’info au service de Mayotte

L’actualité de Mayotte et de l’océan Indien

Le journal
en version numérique

Tous les numéros,
sur tous vos écrans.

Menu

Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Jeudi 5novembre 2026
  • 25 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

4 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
13:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:00 ZD 207Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
17:05 UU 276Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

2 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
09:10 UU 277Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
14:15 ZD 206Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour5 novembre 2026 à 18:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Le handballeur Ilan Saïd effectue ses premiers pas en ProLigue avec Istres

Ilan Saïd, 17 ans et originaire de Mayotte, a joué son premier match en ProLigue avec Istres Provence Handball lors de la 9e journée contre Sarrebourg.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Photo : Ligue Nationale de Handball

Le handballeur mahorais Ilan Saïd a disputé son premier match professionnel avec Istres Provence Handball à l’occasion de la 9 journée de ProLigue, face à Sarrebourg. Âgé de 17 ans et 195 jours, le jeune pivot poursuit ainsi son ascension dans le handball hexagonal.

Formé initialement au Handball Club de Passamainty (HCP) à Mayotte, Ilan Saïd a poursuivi sa formation à La Réunion, au sein du pôle et du Saint-Pierre Handball Club (SPHB), avant d’intégrer le centre de formation d’Istres.

Le joueur a également été sélectionné pour un stage national avec l’équipe de France U17 en Allemagne, ce qui marque une étape supplémentaire dans son parcours.

Le club d’Istres Provence Handball souligne que cette première apparition en ProLigue récompense plusieurs années de travail et de progression pour le joueur comme pour le centre de formation.

À lire aussi dans

Sport
Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
Le Journal de Mayotte

Abonnez-vous au Journal de Mayotte

Toute l’actualité de Mayotte et de l’océan Indien en accès illimité, où que vous soyez.

  • Accès illimité
    à tous nos articles
  • Sur tous
    vos appareils
  • Restez informé
    alertes et newsletters
  • Soutenez un média local

Abonnement annuel

190 €/ an

  • Accès illimité au site
  • Tous vos contenus sur tous vos appareils
  • Soutien au journalisme local

Choisissez votre mode de paiement

Paiement 100 % sécurisé

En cliquant sur ce bouton, vous acceptez nos conditions générales de vente.

Météo & mer

Mamoudzou · Mayotte

Chargement des prévisions…

Météo marine

Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

Vos cookies sur Le Journal de Mayotte

Le Journal de Mayotte utilise des cookies de mesure d’audience (Google Analytics et Matomo) pour compter ses visites et améliorer le site. Aucun cookie publicitaire. Vous pourrez changer d’avis à tout moment.