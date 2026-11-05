Le handballeur Ilan Saïd effectue ses premiers pas en ProLigue avec Istres

Ilan Saïd, 17 ans et originaire de Mayotte, a joué son premier match en ProLigue avec Istres Provence Handball lors de la 9e journée contre Sarrebourg.

Le handballeur mahorais Ilan Saïd a disputé son premier match professionnel avec Istres Provence Handball à l’occasion de la 9 journée de ProLigue, face à Sarrebourg. Âgé de 17 ans et 195 jours, le jeune pivot poursuit ainsi son ascension dans le handball hexagonal.

Formé initialement au Handball Club de Passamainty (HCP) à Mayotte, Ilan Saïd a poursuivi sa formation à La Réunion, au sein du pôle et du Saint-Pierre Handball Club (SPHB), avant d’intégrer le centre de formation d’Istres.

Le joueur a également été sélectionné pour un stage national avec l’équipe de France U17 en Allemagne, ce qui marque une étape supplémentaire dans son parcours.

Le club d’Istres Provence Handball souligne que cette première apparition en ProLigue récompense plusieurs années de travail et de progression pour le joueur comme pour le centre de formation.