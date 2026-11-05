Démarches administratives : deux services pour garantir l’accès à une information officielle

Le site service-public.gouv.fr met à disposition Allô Service Public 3939 et un annuaire de l’administration afin d’orienter les usagers et de sécuriser leurs démarches dans un contexte de numérisation accrue.

Dans un contexte où les démarches administratives se digitalisent et où les arnaques en ligne se multiplient, l’accès à une information fiable demeure un enjeu pour les usagers. Deux outils proposés sur le site service-public.gouv.fr visent à répondre à ce besoin d’accompagnement officiel : Allô Service Public 3939 et l’annuaire de l’administration.

Le service Allô Service Public 3939 s’adresse aux particuliers souhaitant obtenir des renseignements personnalisés sur diverses thématiques, telles que le travail dans le secteur privé, le logement, la justice, l’intérieur ou les démarches administratives courantes. Des informateurs spécialisés répondent gratuitement par téléphone au 3939, via le service de rappel du site ou par messagerie électronique. Ce dispositif apporte des réponses sur les droits, obligations et procédures, mais ne fournit pas d’informations sur l’avancement des dossiers individuels en cours d’instruction.

Le site service-public.gouv.fr centralise également l’accès à l’information administrative officielle. Il recense les sites des administrations françaises et oriente les usagers vers les services compétents, contribuant ainsi à la prévention contre les faux sites administratifs et autres escroqueries. Des outils pratiques, comme des modèles de lettres et de courriers, sont également disponibles en ligne.

Par ailleurs, l’annuaire de l’administration, accessible depuis le même portail, permet de retrouver rapidement les coordonnées des services publics compétents selon la nature de la demande et la localisation de l’usager.

Le service Allô Service Public 3939 est ouvert selon les horaires suivants :

lundi de 8h30 à 18h15 ;

mardi de 8h30 à 13h ;

mercredi de 8h30 à 13h ;

jeudi de 8h30 à 18h15 ;

vendredi de 13h à 17h.

Chaque année, plus de 200 000 personnes font appel à Allô Service Public 3939 pour clarifier leurs droits, obtenir une information fiable ou être orientées vers l’administration compétente.