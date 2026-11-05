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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Jeudi 5novembre 2026
  • 25 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

4 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
13:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:00 ZD 207Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
17:05 UU 276Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

2 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
09:10 UU 277Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
14:15 ZD 206Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour5 novembre 2026 à 18:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
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Mayotte : le CDG976 organise la deuxième édition de son rendez-vous annuel à Dembéni

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Mayotte (CDG976) réunit élus et partenaires les 9 et 10 novembre 2026 à la Technopole de Dembéni pour une rencontre axée sur les responsabilités et les partenariats locaux.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Les 9 et 10 novembre 2026, la Technopole de Dembéni accueillera la deuxième édition du rendez-vous annuel du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Mayotte (CDG976). Ce temps d’échanges s’adresse aux élus locaux et aux partenaires institutionnels, avec pour objectif de débattre des défis liés à la fonction publique territoriale et au développement de Mayotte.

Le thème central de cette édition est : « L’élu local, employeur territorial et acteur du développement de Mayotte : maîtriser ses responsabilités, sécuriser son action et mobiliser les partenariats ». Selon le CDG976, l’événement entend « fournir aux élus et acteurs territoriaux des outils concrets pour mieux appréhender leurs responsabilités et renforcer l’efficacité de l’action publique locale ».

Au programme figurent des discussions sur la gestion des ressources humaines, les finances publiques locales, la commande publique et la construction de partenariats institutionnels. Ces deux journées seront rythmées par des échanges d’expériences entre collectivités et partenaires, dans un contexte marqué par d’importants défis pour le territoire.

La retransmission en direct des débats sera accessible sur la page Facebook du Centre de Gestion de Mayotte, permettant ainsi au public de suivre à distance les interventions et discussions.

Le CDG976 invite les élus et les acteurs institutionnels à prendre part à ce rendez-vous, avec l’ambition d’accompagner la montée en compétences des collectivités et de soutenir la dynamique de développement à Mayotte.

Informations pratiques

  • Dates : 9 et 10 novembre 2026

  • Lieu : Technopole de Dembéni

  • Public concerné : élus locaux et partenaires institutionnels

  • Inscription en ligne : https://forms.cloud.microsoft/e/X86UHmff7S

  • Retransmission : page Facebook du Centre de Gestion de Mayotte

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