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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Jeudi 5novembre 2026
  • 25 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

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2 vols
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09:10 UU 277Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
14:15 ZD 206Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour5 novembre 2026 à 18:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
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À Mzouazia, Msanda Mayotte mobilise ses partenaires pour rompre l’isolement des seniors le 19 novembre

La cinquième édition du « Rendez-vous des Aînés » se tiendra le 19 novembre 2026 au Foyer des jeunes de Mzouazia. L’association Msanda Mayotte y réunit bénéficiaires et partenaires pour favoriser l’inclusion sociale des personnes âgées.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Le 19 novembre 2026, l’association Msanda Mayotte organise une journée dédiée à ses bénéficiaires âgés au Foyer des jeunes de Mzouazia, de 8h à 15h. Baptisé « Rendez-vous des Aînés », cet événement, dont c’est la cinquième édition, s’inscrit dans une démarche de lutte contre l’isolement social des seniors.

Selon l’association, la perte d’autonomie et le vieillissement réduisent la participation des personnes âgées à la vie sociale. Pour y répondre, Msanda Mayotte souhaite offrir, au-delà de l’aide quotidienne à domicile, des temps collectifs favorisant les échanges et la convivialité.

Plusieurs partenaires associatifs et institutionnels seront présents aux côtés des équipes de Msanda Mayotte, notamment France AVC, Profession sport loisirs, des centres communaux d’action sociale et FMAPAR. Ils proposeront des stands d’information et des actions de sensibilisation autour de la santé et de l’autonomie, ainsi que des moments d’échange.

Les bénéficiaires pourront ainsi se familiariser avec les ressources existantes sur le territoire et renforcer leurs liens avec les professionnels qui les accompagnent au quotidien.

Les auxiliaires de vie de l’association accompagneront les participants tout au long de la journée, facilitant leur accès aux différentes activités et mettant en valeur le rôle humain de ces professionnelles dans le maintien du lien social.

Msanda Mayotte rappelle que le maintien à domicile passe non seulement par l’accompagnement dans les gestes quotidiens, mais aussi par une vie sociale active. Le « Rendez-vous des Aînés » s’inscrit dans cette volonté de développer des initiatives de proximité contre l’isolement.

Informations pratiques

  • Date : Jeudi 19 novembre 2026
  • Horaires : 8h00 – 15h00
  • Lieu : Foyer des jeunes de Mzouazia (Boueni)
  • Organisateur : Association Msanda Mayotte
  • Public : bénéficiaires de l’association
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