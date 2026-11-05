Mobilisation du 5 novembre : un tiers des enseignants grévistes dans le primaire à Mayotte

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après un communiqué à l’attention des usagers des secteurs désignés ci- dessus.
La SMAE (Mahoraise des Eaux) informe les usagers que la casse a l’origine des perturbations de la distribution dans l’extrême sud de l’île au cours de ces 3 derniers jours a été localisée ce matin à la sortie de Mzouazia sur la conduite d’adduction d’eau en direction des villages de M’Bouanatsa, Kani-Kéli et Kani-Bé. Les travaux de réparation ont démarré ce matin et leur achèvement devrait intervenir vers 16h. C’est la raison pour laquelle les remises d’eau dans ces 2 villages du secteur 1 ne sont pas intervenues jusqu’à présent. Elles sont reportées à 16h après l’achèvement des travaux. Concernant le village de Kani-Bé dont le tour d’eau a été perturbé, l’eau sera remise à partir de 16 h jusqu’à demain matin en fonction des possibilités.
Lors de la remise en eau, nous conseillons aux usagers du service de :
- Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et laisser couler l’eau très doucement durant les premières minutes.
- Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).
- Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.