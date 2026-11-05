Mobilisation du 5 novembre : un tiers des enseignants grévistes dans le primaire à Mayotte

Le rectorat de Mayotte a recensé 33,82 % de grévistes dans le premier degré et 15 % dans le second degré lors de la mobilisation du 5 novembre 2026.

À Mayotte, la journée de grève du 5 novembre 2026 a été marquée par une importante mobilisation dans les écoles primaires, selon les chiffres diffusés par le rectorat.

Le rectorat indique que 33,82 % des personnels du premier degré se sont déclarés grévistes. Dans le second degré, ce taux s’établit à 15 %.