Spectaculaire incendie à Bouéni : l’hélicoptère bombardier d’eau entre en action

Un feu s’est déclaré ce lundi après-midi à Bouéni, mobilisant d’importants moyens aériens. L’hélicoptère puise son eau à Bambo Beach pour tenter de maîtriser les flammes.

Bouéni a vu son ciel se charger de fumée ce lundi après-midi, alors qu’un incendie s’est déclenché dans la commune. L’origine du sinistre, tout comme son ampleur, restent pour l’instant inconnues.

Face à la progression rapide des flammes, la riposte s’est organisée autour d’un hélicoptère bombardier d’eau, dépêché en urgence sur les lieux. L’appareil multiplie les rotations depuis Bambo Beach, son point de ravitaillement, pour larguer des tonnes d’eau sur la zone touchée.

Pour l’heure, aucun bilan officiel n’a été communiqué. Les autorités restent sur le qui-vive, surveillant attentivement l’évolution de la situation.

Le départ de feu aurait été signalé dans le village de Moinatrindi, à proximité immédiate de Bouéni. Sur place, des témoins évoquent un « gros feu ».