Spectaculaire incendie à Bouéni : l’hélicoptère bombardier d’eau entre en action

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Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Dimanche 1novembre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

6 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
09:50 UU 978Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
14:10 ZD 281Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
15:00 ZD 245Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
17:20 UU 276Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
11:35 UU 277Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
12:15 ZD 244Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
18:15 ZD 208Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour1 novembre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Spectaculaire incendie à Bouéni : l’hélicoptère bombardier d’eau entre en action

Un feu s’est déclaré ce lundi après-midi à Bouéni, mobilisant d’importants moyens aériens. L’hélicoptère puise son eau à Bambo Beach pour tenter de maîtriser les flammes.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Bouéni a vu son ciel se charger de fumée ce lundi après-midi, alors qu’un incendie s’est déclenché dans la commune. L’origine du sinistre, tout comme son ampleur, restent pour l’instant inconnues.

Face à la progression rapide des flammes, la riposte s’est organisée autour d’un hélicoptère bombardier d’eau, dépêché en urgence sur les lieux. L’appareil multiplie les rotations depuis Bambo Beach, son point de ravitaillement, pour larguer des tonnes d’eau sur la zone touchée.

Pour l’heure, aucun bilan officiel n’a été communiqué. Les autorités restent sur le qui-vive, surveillant attentivement l’évolution de la situation.

Le départ de feu aurait été signalé dans le village de Moinatrindi, à proximité immédiate de Bouéni. Sur place, des témoins évoquent un « gros feu ».

Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
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Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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