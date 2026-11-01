Bandrélé marche pour la prévention du cancer du sein aux côtés d’Amalca

La commune de Bandrélé a rejoint l’association Amalca lors des marches « Mwendro Wa Tama », affirmant son engagement dans la lutte contre le cancer du sein et la promotion du dépistage précoce.

Dans la lumière douce d’un matin mahorais, les pas s’unissent pour une cause essentielle. À Bandrélé, le maire Daniel Rama, entouré de plusieurs élus municipaux, s’est joint aux marches de solidarité « Mwendro Wa Tama » organisées par l’association Amalca. Ces rassemblements s’inscrivent dans une campagne de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein, mobilisant la commune autour de la santé des femmes.

La municipalité a tenu à manifester son soutien à cette initiative, soulignant l’importance de la prévention, de l’information et de l’accompagnement des femmes, avec un accent particulier sur le dépistage précoce. Par sa présence, Bandrélé réaffirme son engagement auprès de toutes celles et ceux qui œuvrent pour la santé publique sur le territoire.

La commune salue le travail mené par l’association Amalca et remercie l’ensemble des participants ayant contribué à cette mobilisation collective. L’événement rappelle combien la lutte contre le cancer du sein, ici comme ailleurs, repose sur la solidarité et la persévérance de chacun.