Tsingoni : les élus à l’écoute des habitants des Flamboyants à Mroalé

Les élus de Tsingoni ont rencontré dimanche matin les résidents du quartier « les Flamboyants » à Mroalé, pour recueillir leurs préoccupations et mieux comprendre leur quotidien.

À Tsingoni, la proximité n’est pas un vain mot. Ce matin, les élus municipaux sont allés à la rencontre des habitants du quartier « les Flamboyants », à Mroalé.

L’objectif affiché : se rapprocher des résidents, prendre le temps de les écouter, recueillir leurs préoccupations et mieux saisir les difficultés qu’ils affrontent au quotidien.

Ces temps d’échange, jugés essentiels, permettent selon la municipalité d’identifier les problématiques du terrain, de construire des réponses adaptées et d’améliorer concrètement le cadre de vie dans les quartiers.

Être à l’écoute, aller vers les habitants et agir à leurs côtés : telle est la ligne directrice que revendiquent les élus pour renforcer le lien entre la commune et ses administrés.