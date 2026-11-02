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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mardi 3novembre 2026
  • 23 °CEnsoleillé
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

3 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour2 novembre 2026 à 22:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
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Tsingoni : les élus à l’écoute des habitants des Flamboyants à Mroalé

Les élus de Tsingoni ont rencontré dimanche matin les résidents du quartier « les Flamboyants » à Mroalé, pour recueillir leurs préoccupations et mieux comprendre leur quotidien.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Photo : Facebook mairie de Tsingoni

À Tsingoni, la proximité n’est pas un vain mot. Ce matin, les élus municipaux sont allés à la rencontre des habitants du quartier « les Flamboyants », à Mroalé.

L’objectif affiché : se rapprocher des résidents, prendre le temps de les écouter, recueillir leurs préoccupations et mieux saisir les difficultés qu’ils affrontent au quotidien.

Ces temps d’échange, jugés essentiels, permettent selon la municipalité d’identifier les problématiques du terrain, de construire des réponses adaptées et d’améliorer concrètement le cadre de vie dans les quartiers.

Être à l’écoute, aller vers les habitants et agir à leurs côtés : telle est la ligne directrice que revendiquent les élus pour renforcer le lien entre la commune et ses administrés.

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