Novembre Vert : le SIDEVAM 976 mobilise Mayotte autour des déchets en 2026

Du 29 octobre au 26 novembre 2026, le SIDEVAM 976 multiplie les actions de sensibilisation à la gestion des déchets à Mayotte.

Le SIDEVAM 976 prévoit la 4ᵉ édition de Novembre Vert, une opération de sensibilisation qui se déroulera du 29 octobre au 26 novembre 2026 à Mayotte. Cette action vise à informer la population sur les enjeux de la réduction et de la valorisation des déchets.

Au programme, plusieurs rendez-vous sont annoncés sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de permettre aux habitants de découvrir les services du syndicat et de dialoguer directement avec les équipes du SIDEVAM 976.

Le syndicat précise que cette campagne s’inscrit dans une démarche d’information et d’échange pour accompagner les citoyens dans la gestion quotidienne de leurs déchets.