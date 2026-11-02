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Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Lundi 2novembre 2026
  • 30 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
08:45 UU 272Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
12:25 ZD 211Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé

Départs

4 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:00 ZD 210Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
10:00 UU 273Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
13:15 ZD 304Ewa Air Moroni Ewa Air Programmé
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour2 novembre 2026 à 11:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Novembre Vert : le SIDEVAM 976 mobilise Mayotte autour des déchets en 2026

Du 29 octobre au 26 novembre 2026, le SIDEVAM 976 multiplie les actions de sensibilisation à la gestion des déchets à Mayotte.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Le SIDEVAM 976 prévoit la 4ᵉ édition de Novembre Vert, une opération de sensibilisation qui se déroulera du 29 octobre au 26 novembre 2026 à Mayotte. Cette action vise à informer la population sur les enjeux de la réduction et de la valorisation des déchets.

Au programme, plusieurs rendez-vous sont annoncés sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de permettre aux habitants de découvrir les services du syndicat et de dialoguer directement avec les équipes du SIDEVAM 976.

Le syndicat précise que cette campagne s’inscrit dans une démarche d’information et d’échange pour accompagner les citoyens dans la gestion quotidienne de leurs déchets.

Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
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Météo marine

Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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