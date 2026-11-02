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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Lundi 2novembre 2026
  • 30 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
08:45 UU 272Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
12:25 ZD 211Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé

Départs

4 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:00 ZD 210Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
10:00 UU 273Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
13:15 ZD 304Ewa Air Moroni Ewa Air Programmé
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
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Madagascar : la Haute Cour constitutionnelle autorise la justice à poursuivre Andry Rajoelina et d’anciens ministres

La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a validé la compétence du Pôle anti-corruption pour juger l’ex-président Rajoelina et plusieurs anciens membres du gouvernement dans des affaires financières.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Madagascar, Andry Rajoelina, Ravalomanana, Russie, Etats-Unis, France

L’Assemblée a destitué le président Rajoelina et le Capsat s’empare du pouvoir.

La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a donné son accord pour que le Pôle anti-corruption juge l’ancien président Andry Rajoelina, l’ex-Premier ministre Christian Ntsay et plusieurs anciens ministres. Ils sont visés dans plusieurs dossiers portant sur des soupçons de détournements de deniers publics, de blanchiment de capitaux et de faux en écriture.

Le Pôle anti-corruption, une juridiction spécialisée, avait saisi la Haute Cour constitutionnelle le 6 octobre afin de faire vérifier sa compétence pour poursuivre d’anciens hauts dirigeants. Le feu vert a été donné le 28 octobre.

Selon cette décision, la justice pourra désormais examiner les dossiers visant Andry Rajoelina et ses anciens collaborateurs, alors que jusqu’ici, l’ex-chef de l’État avait été peu inquiété par la justice malgache.

Madagascar; Haute Cour constitutionnelle; ancien président Andry Rajoelina

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