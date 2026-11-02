Deux entrepreneuses mahoraises récompensées aux Women Entrepreneur Awards 2026

Lors des Women Entrepreneur Awards 2026, deux entrepreneuses originaires de Mayotte ont été distinguées. L’événement, qui s’est tenu dans la région de l’océan Indien, a mis en avant le dynamisme de l’entrepreneuriat féminin mahorais.
Amina Madi-bao, fondatrice d’Aux Délices d’Amina, a remporté le prix « WEA Most Promising Award – The Shooting Star ».
Anlia.Events, fondatrice d’Hibiscus Café Culture, a obtenu le titre « The WEA Champion Mayotte 2026 – Champion région 2026 ».
La CCI Mayotte, qui a accompagné les deux lauréates, salue leur engagement et leur réussite.
L’organisation de cette participation a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, dont l’Hotel Caribou Mayotte, la Communauté de Communes de Petite-Terre, la Communauté de Communes du Sud de Mayotte et Plamfe Mayotte.