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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Lundi 2novembre 2026
  • 30 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
08:45 UU 272Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
12:25 ZD 211Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé

Départs

4 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:00 ZD 210Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
10:00 UU 273Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
13:15 ZD 304Ewa Air Moroni Ewa Air Programmé
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour2 novembre 2026 à 10:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
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Incendies à Mayotte : les Naturalistes réclament l’interdiction immédiate des brûlis

Face à la multiplication des feux de végétation, les Naturalistes demandent un arrêté préfectoral d’urgence pour interdire les brûlis jusqu’en décembre et la mobilisation des forces de l’ordre.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Brûlis pour une plantation de bananiers.

De nombreux incendies de végétation ont touché l’île ce week-end, à un niveau tel que les sapeurs-pompiers ont fait part d’un manque de véhicules pour intervenir efficacement. Selon les Naturalistes, la surface détruite en quelques jours équivaut à celle habituellement enregistrée sur une année entière avant le passage du cyclone Chido.

Après cet événement et l’accumulation de bois mort, le nombre d’incendies avait été multiplié par dix. L’association s’inquiète de la reprise de ces feux, qui pourrait, selon elle, mener à une catastrophe comparable à celle survenue en 2025.

Les Naturalistes rappellent qu’ils avaient recommandé dès le mois de juillet d’anticiper la saison des feux en interdisant les brûlis. Ils estiment que « mobiliser des hélicoptères bombardiers d’eau ne suffit pas, car cela ne s’attaque pas aux causes des incendies, c’est-à-dire les brûlis ».

L’association réitère sa demande d’un arrêté préfectoral d’urgence pour interdire tout feu de végétation jusqu’à la fin décembre. Elle appelle également à une action coordonnée des forces de l’ordre — polices municipales, intercommunales, police de l’OFB et gendarmerie — pour faire respecter cette interdiction.

Les Naturalistes soulignent l’existence de solutions alternatives aux brûlis et souhaitent la mise en place d’une table ronde réunissant tous les acteurs concernés pour explorer ces options.

Parmi ses revendications, l’association précise :

  • L’interdiction de tout feu de végétation jusqu’à fin décembre

  • La mobilisation des forces de police et de gendarmerie pour identifier et poursuivre les responsables des feux

  • La convocation d’une table ronde de tous les acteurs pour rechercher des solutions alternatives

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