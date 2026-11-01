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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Lundi 2novembre 2026
  • 30 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
08:45 UU 272Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
12:25 ZD 211Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé

Départs

4 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:00 ZD 210Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
10:00 UU 273Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
13:15 ZD 304Ewa Air Moroni Ewa Air Programmé
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour2 novembre 2026 à 11:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
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Plusieurs incendies mobilisent les pompiers, des habitations menacées et 18 bovins sauvés

Plusieurs départs de feu mobilisent actuellement les sapeurs-pompiers de Mayotte. Contacté par notre rédaction, le capitaine Danglades fait état d'interventions simultanées dans différents secteurs de l'île, notamment à Bambolé, au mont Bénara et à Ironi Bé. La multiplication des incendies met les moyens d'intervention sous tension.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

À Bambo, un incendie s'est déclaré à proximité immédiate d'une antenne-relais. La proximité des maisons a nécessité l'intervention d'un hélicoptère pour lutter contre les flammes. Selon le capitaine Danglades, aucune victime n'est à déplorer et les habitations n'ont subi aucun dommage matériel. Seules quelques lignes autour l'antenne-relais ont été endommagées, sans que les pompiers n'aient pu encore déterminer s'il s'agissait de lignes téléphoniques ou électriques.

Au mont Bénara, les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent pour la deuxième journée consécutive. Les secours ont notamment réussi à mettre à l'abri 18 bovins menacés par les flammes. Le feu n'est toujours pas maîtrisé et les interventions se poursuivent.

À Ironi Bé, un autre incendie suscite des inquiétudes en raison de sa proximité avec des habitations et un dépôt industriel. Les sapeurs-pompiers tentent de contenir sa progression afin d'éviter que les flammes n'atteignent ces installations.

La multiplication des foyers complique considérablement le travail des secours. Les moyens humains et matériels disponibles doivent être répartis entre plusieurs interventions, alors que certains incendies nécessitent une mobilisation prolongée.

Concernant l'origine des feux, le capitaine Danglades évoque notamment la pratique des cultures sur brûlis, qui constitue l'une des causes de ces incendies. Il signale également des départs de feu qui seraient parfois provoqués volontairement par des jeunes dans le but d'attirer les forces de l'ordre. Mais ce week end, il semblerait que la culture sur brulis soit la principale cause des départs multiples

Toutefois, l'origine précise de plusieurs incendies reste indéterminée et ces pratiques ne peuvent être systématiquement mises en cause.

La situation demeure préoccupante dans plusieurs secteurs de l'île, où les pompiers poursuivent leurs interventions pour protéger les populations, les habitations et les installations menacées.

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