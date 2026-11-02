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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mardi 3novembre 2026
  • 23 °CEnsoleillé
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

3 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour2 novembre 2026 à 22:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
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BOINAIDI Dhanouni couronnée Miss Salouva 2026 : la beauté et la culture mahoraise à l’honneur

Le concours Miss Salouva a sacré BOINAIDI Dhanouni, originaire de Dembéni. L’événement, qui valorise la beauté et l’héritage culturel de Mayotte, a rassemblé des candidates venues de toute l’île.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Éclats de couleurs, parures traditionnelles et ferveur populaire : le concours Miss Salouva, rendez-vous phare de l’île, a rendu son verdict. BOINAIDI Dhanouni, représentante de Dembéni, s’est illustrée face à une constellation de candidates issues des différentes communes de Mayotte, décrochant le titre tant convoité de Miss Salouva 2026.

L’événement, placé sous le signe de l’attractivité et de la valorisation du patrimoine, a réuni un public venu célébrer bien plus qu’un simple concours de beauté. Naïma MOUSTADIRAINI, ambassadrice de la Ville, a tenu à souligner le sens profond de la manifestation : « Ce concours célèbre non seulement la beauté mahoraise, mais aussi notre héritage culturel. »

Félicitations à BOINAIDI Dhanouni, désormais nouvelle égérie du titre, ainsi qu’à toutes les candidates qui ont su porter haut les couleurs de Mayotte.

Le podium se complète avec OUSSENI Nazam, première dauphine originaire de Mamoudzou, et AHMADI Zahara, deuxième dauphine venue de Koungou.

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