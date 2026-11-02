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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Lundi 2novembre 2026
  • 30 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
08:45 UU 272Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
12:25 ZD 211Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé

Départs

4 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:00 ZD 210Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
10:00 UU 273Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
13:15 ZD 304Ewa Air Moroni Ewa Air Programmé
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour2 novembre 2026 à 10:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Mayotte : plafonnement des prix des carburants et nouvelles aides à partir de novembre 2026

Dès le 1er novembre 2026, Mayotte verra ses prix des carburants plafonnés, tandis que des mesures gouvernementales viendront atténuer la hausse, notamment pour le gazole.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

TotalEnergies, Mayotte, Chido, carburant

La station TotalEnergies de Majikavo

À l’approche de novembre 2026, l’annonce du plafonnement des prix des carburants à Mayotte s’impose dans le paysage insulaire. Chaque mois, la préfecture détermine les tarifs maximaux des principaux produits pétroliers, touchant le supercarburant sans plomb, le gazole pour véhicules et bateaux, le mélange détaxé, le pétrole lampant et le gaz de pétrole liquéfié.

Prix* du carburant à Mayotte Novembre 2026
Supercarburant sans plomb :2,17€ / litre
Gazole :1,93€ / litre
Pétrole lampant :1,62€ / litre
Mélange détaxé :1,59€ / litre
G.O Marine :1,44€ / litre
*prix de vente maximum La bouteille de gaz de 12kg est à 27,00€

La méthode de fixation des prix se déroule en deux étapes. Les tarifs hors taxe sont d’abord calculés selon une procédure réglementaire intégrant les coûts des opérateurs et la rémunération des capitaux, ou, dans certains cas, la marge commerciale. Ensuite, les taxes locales, fixées par le Département-Région de Mayotte, sont ajoutées. Ces recettes servent à financer les collectivités locales.

Face à la progression des prix du gazole, le gouvernement a réagi. Le 7 octobre 2026, le Premier ministre a annoncé la mise sur le marché de 10 millions de barils issus des réserves stratégiques françaises. Les territoires d’Outre-mer, dont Mayotte, bénéficieront d’un dispositif spécifique, défini par arrêté ministériel.

Concrètement, cette opération se traduit par une aide de 12 centimes par litre, permettant de ramener le prix du diesel à 1,93 €/litre à partir du 1er novembre 2026, contre 2,05 €/litre sans ce soutien. Ce dispositif sera appliqué pendant trois mois.

Parallèlement, le Gouvernement prolonge et élargit ses dispositifs d’aide pour soutenir le pouvoir d’achat et les secteurs les plus exposés. L’aide « grands rouleurs », d’un montant de 100 € par bénéficiaire, connaît un nouveau souffle et s’ouvre à plus de bénéficiaires.

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Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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