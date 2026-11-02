Mayotte : plafonnement des prix des carburants et nouvelles aides à partir de novembre 2026

Dès le 1er novembre 2026, Mayotte verra ses prix des carburants plafonnés, tandis que des mesures gouvernementales viendront atténuer la hausse, notamment pour le gazole.

À l’approche de novembre 2026, l’annonce du plafonnement des prix des carburants à Mayotte s’impose dans le paysage insulaire. Chaque mois, la préfecture détermine les tarifs maximaux des principaux produits pétroliers, touchant le supercarburant sans plomb, le gazole pour véhicules et bateaux, le mélange détaxé, le pétrole lampant et le gaz de pétrole liquéfié.

Prix* du carburant à Mayotte Novembre 2026 Supercarburant sans plomb : 2,17€ / litre Gazole : 1,93€ / litre Pétrole lampant : 1,62€ / litre Mélange détaxé : 1,59€ / litre G.O Marine : 1,44€ / litre *prix de vente maximum La bouteille de gaz de 12kg est à 27,00€

La méthode de fixation des prix se déroule en deux étapes. Les tarifs hors taxe sont d’abord calculés selon une procédure réglementaire intégrant les coûts des opérateurs et la rémunération des capitaux, ou, dans certains cas, la marge commerciale. Ensuite, les taxes locales, fixées par le Département-Région de Mayotte, sont ajoutées. Ces recettes servent à financer les collectivités locales.

Face à la progression des prix du gazole, le gouvernement a réagi. Le 7 octobre 2026, le Premier ministre a annoncé la mise sur le marché de 10 millions de barils issus des réserves stratégiques françaises. Les territoires d’Outre-mer, dont Mayotte, bénéficieront d’un dispositif spécifique, défini par arrêté ministériel.

Concrètement, cette opération se traduit par une aide de 12 centimes par litre, permettant de ramener le prix du diesel à 1,93 €/litre à partir du 1er novembre 2026, contre 2,05 €/litre sans ce soutien. Ce dispositif sera appliqué pendant trois mois.

Parallèlement, le Gouvernement prolonge et élargit ses dispositifs d’aide pour soutenir le pouvoir d’achat et les secteurs les plus exposés. L’aide « grands rouleurs », d’un montant de 100 € par bénéficiaire, connaît un nouveau souffle et s’ouvre à plus de bénéficiaires.