Safari Njema inaugure une agence de voyages à Dzoumogné

L’agence de voyages Safari Njema ouvre une nouvelle antenne à Dzoumogné le 7 novembre 2026, facilitant l’accès aux services de billetterie et de conseil pour les habitants du Grand Nord.

Le samedi 7 novembre 2026 à 9h00, Safari Njema inaugurera officiellement son agence de voyages à Dzoumogné, au 177, rue Tchatcha, dans la commune de Bandraboua. Cette ouverture marque l’implantation de la société dans le Nord de Mayotte, après avoir débuté ses activités à Chirongui, dans le Sud.

Jusqu’à présent, les résidents du Nord de Mayotte devaient se déplacer jusqu’à Mamoudzou pour organiser leurs déplacements. Selon Safari Njema, cette nouvelle agence vise à offrir un service de proximité et un accompagnement personnalisé aux familles, entreprises et collectivités locales de la région.

Safari Njema propose des services variés, incluant la billetterie aérienne vers la métropole, La Réunion, les Comores, l’Afrique de l’Est, la Chine et d’autres destinations internationales. L’agence organise également des séjours et circuits dans l’océan Indien (Madagascar, Zanzibar, Tanzanie, Maurice), l’Omra, des voyages sur mesure, ainsi que des réservations hôtelières, des voyages de groupe et une assistance pour les formalités de visa.

L’agence, agréée IATA et immatriculée Atout France, offre une garantie financière APST et la possibilité de régler en plusieurs fois.

L’événement d’inauguration réunira des élus du Grand Nord, des représentants d’institutions et de banques, des compagnies aériennes partenaires, des commerçants et des habitants de Dzoumogné.

À propos de cette ouverture, le gérant Ibrahim Bahedja affirme : « Le Nord méritait une agence à sa porte. Nous voulons y offrir le même service qu’à Chirongui : de l’écoute, des conseils honnêtes et un accompagnement du départ jusqu’au retour. Cette inauguration est surtout l’occasion de remercier ceux qui nous font confiance, et de nouer des partenariats solides avec les acteurs du territoire. »

Safari Njema (« bon voyage ») accompagne particuliers, associations, entreprises et administrations dans l’organisation de voyages depuis ses agences de Chirongui et désormais Dzoumogné, avec une spécialisation sur l’Omra, l’océan Indien et les voyages sur mesure.