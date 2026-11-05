Les hauteurs de Mamoudzou s’offrent aux marcheurs le 6 décembre

Une randonnée de 10 kilomètres invite les amateurs de nature à explorer les sentiers verdoyants de Mamoudzou, dimanche 6 décembre au petit matin.

Le rendez-vous est donné au lever du jour : dimanche 6 décembre 2026, à 7 h, les marcheurs sont attendus sur le parking de la DEAL, terre-plein de Mtsapéré, pour prendre le départ de la Marche du Gouverneur.

Au fil de ce parcours de 10 kilomètres, les participants s’aventureront sur les sentiers naturels de l’île, à la découverte des hauteurs de Mamoudzou. Entre chemins bordés de végétation luxuriante et points de vue panoramiques, la randonnée promet une immersion dans les paysages emblématiques de Mayotte.

Pas besoin d’être un athlète confirmé pour rejoindre la marche : « L’essentiel est d’avoir envie de marcher, de découvrir et de partager un agréable moment en pleine nature. » L’événement se veut avant tout convivial, une invitation à redécouvrir la beauté de l’île et à partager un temps fort en plein air.

Préparer sa marche : l’équipement conseillé

Chaussures de sport adaptées à la randonnée

Bouteille d’eau en quantité suffisante

Casquette pour se protéger du soleil

Une belle matinée de découverte, de nature et de convivialité attend les participants sur les hauteurs de Mamoudzou.