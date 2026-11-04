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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

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Coupure d’eau prolongée dans le sud de Mayotte : retour progressif à partir de 16h à Mbouanatsa, Kani-Kéli et Kani-Bé

La SMAE annonce que la réparation de la conduite d’adduction à Mzouazia repousse la remise en eau dans trois villages du sud de Mayotte. Des recommandations spécifiques accompagnent le retour de l’eau prévu en fin d’après-midi.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Mayotte, SMAE, coupure d'eau, crise de l'eau, tours d'eau, LEMA,

La distribution d’eau potable reste interrompue à M’Bouanatsa, Kani-Kéli et Kani-Bé, dans l’extrême sud de Mayotte, en raison d’une casse sur la conduite d’adduction signalée ce matin à la sortie de Mzouazia, indique la Mahoraise des Eaux (SMAE).

Les équipes de la SMAE sont mobilisées depuis ce matin pour réparer ce dommage, qui affecte le secteur 1 depuis trois jours. Selon la société, la fin des travaux est prévue vers 16h, heure à laquelle la remise en eau devrait débuter dans les villages concernés.

À Kani-Bé, où le tour d’eau a également été perturbé, la SMAE précise que la distribution reprendra à partir de 16h et se poursuivra jusqu’au lendemain matin, « selon les possibilités ».

La SMAE recommande plusieurs précautions au moment du retour de l’eau :

  • Fermer tous les robinets puis laisser couler l’eau très doucement lors du rétablissement.
  • Laisser s’écouler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire, en la recueillant dans un récipient pour un usage non alimentaire.
  • Faire bouillir l’eau destinée aux boissons et à la cuisine durant la première demi-journée suivant le retour du service.
coupure eauSMAE

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