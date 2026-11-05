Inventaire des ossements de tortues à Dapani : journée d’action du REMMAT le 8 novembre

Le REMMAT mobilise ses membres à Dapani dimanche 8 novembre pour inventorier et évacuer des ossements de tortues marines sur les plages, avant des ateliers de cohésion.

Le réseau REMMAT convie ses membres à une journée d’actions et d’échanges, dimanche 8 novembre, sur le secteur de Dapani, de 8h00 à 16h30. L’objectif, selon le réseau : fédérer ses adhérents autour d’opérations de terrain et de temps d’échange.

En matinée, les participants mèneront l’inventaire et l’évacuation d’ossements de tortues marines sur les plages de Rassi Maoussi et Maoussi. Le REMMAT précise que cette opération vise à soutenir les équipes impliquées dans la lutte contre le braconnage et le suivi des atteintes aux tortues marines.

L’accès à Rassi Maoussi s’effectuera à pied, avec un trajet estimé à 45 minutes. Pour atteindre la plage de Maoussi, les membres prendront la voie maritime à l’aller, puis reviendront à pied par un itinéraire plus long, d’environ 1 h 15.

L’après-midi sera consacrée à des ateliers ludiques, destinés à renforcer les liens entre structures partenaires et à favoriser les échanges entre membres du réseau.