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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Jeudi 5novembre 2026
  • 25 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

4 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
13:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:00 ZD 207Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
17:05 UU 276Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

2 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
09:10 UU 277Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
14:15 ZD 206Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour5 novembre 2026 à 18:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Inventaire des ossements de tortues à Dapani : journée d’action du REMMAT le 8 novembre

Le REMMAT mobilise ses membres à Dapani dimanche 8 novembre pour inventorier et évacuer des ossements de tortues marines sur les plages, avant des ateliers de cohésion.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Le réseau REMMAT convie ses membres à une journée d’actions et d’échanges, dimanche 8 novembre, sur le secteur de Dapani, de 8h00 à 16h30. L’objectif, selon le réseau : fédérer ses adhérents autour d’opérations de terrain et de temps d’échange.

En matinée, les participants mèneront l’inventaire et l’évacuation d’ossements de tortues marines sur les plages de Rassi Maoussi et Maoussi. Le REMMAT précise que cette opération vise à soutenir les équipes impliquées dans la lutte contre le braconnage et le suivi des atteintes aux tortues marines.

L’accès à Rassi Maoussi s’effectuera à pied, avec un trajet estimé à 45 minutes. Pour atteindre la plage de Maoussi, les membres prendront la voie maritime à l’aller, puis reviendront à pied par un itinéraire plus long, d’environ 1 h 15.

L’après-midi sera consacrée à des ateliers ludiques, destinés à renforcer les liens entre structures partenaires et à favoriser les échanges entre membres du réseau.

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Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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