Octobre Rose : les premiers résultats de la mobilisation à Mayotte

Ce vendredi 30 octobre, le CRCDC Mayotte a réuni, sur la place Zakia Madi à Mamoudzou, les acteurs institutionnels, associatifs et sanitaires engagés dans la lutte contre le cancer du sein, pour une journée de clôture consacrée au pré-bilan de la campagne Octobre Rose 2026.

La clôture d’Octobre Rose ne s’est pas limitée aux discours, les visiteurs ont pu également se rendre sur les différents stands pour s’informer, apprendre les bons gestes, et aussi consulter gratuitement pour des frottis et des palpations.

Mais la journée a surtout permis de revenir sur les actions menées pendant tout le mois, et relever les difficultés qui persistent dans l’accès au dépistage et l’accompagnement des patientes.

Plus de 50 actions recensées pendant la campagne

Pour ce premier bilan, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Mayotte affiche sa satisfaction. Kassandrah Chanfi, vice-présidente de la structure, indique que plus de 50 actions ont été recensées sur l’ensemble du territoire pendant l’édition 2026. Une mobilisation qui a impliqué les collectivités, les associations, les établissements scolaires, les professionnels de santé, les entreprises et de nombreux bénévoles.

« Cette année, notre ambition était de faire d’Octobre Rose l’affaire de tous, de fédérer les acteurs et de faire vivre la prévention sur l’ensemble du territoire », explique-t-elle.

Au sein du centre, 31 journées d’action ont été organisées, avec plus de 1.000 personnes sensibilisées, une centaine d’invitations à la mammographie remises et plus de 550 femmes reçues en consultation. La structure a également formé 80 personnes, principalement des acteurs communautaires et des membres d’associations, afin qu’ils puissent relayer les messages de prévention auprès de la population.

Pour la vice-présidente du CRCDC, cette mobilisation doit maintenant permettre de faire circuler une information plus claire, notamment sur les démarches à effectuer et les professionnels à contacter. Car malgré les nombreuses actions organisées, certaines femmes ne savent pas toujours vers qui se tourner lorsqu’elles souhaitent se faire dépister.

Le dépistage précoce reste essentiel

Du côté du CHM, le docteur Diane Bula-Ibula, gynécologue au sein de l’équipe d’onco-gynécologie, rappelle que le dépistage ne doit pas attendre l’apparition des premiers symptômes. Les femmes âgées de 50 à 74 ans sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein, même lorsqu’elles ne présentent aucun signe particulier.

Pour rappel, elles peuvent se rapprocher d’une PMI, d’une sage-femme libérale ou d’un médecin généraliste pour obtenir un premier avis et être orientées si nécessaire. Lorsque les délais de rendez-vous sont trop longs, la gynécologue conseille de ne pas hésiter à se présenter au CHM, où les équipes pourront évaluer la situation.

Selon la spécialiste, les consultations d'oncologie gynécologique du CHM sont actuellement bien remplies, avec des patientes orientées notamment par les sages-femmes et les médecins généralistes. « Je pense que ça tourne bien, mais on peut toujours faire mieux », souligne-t-elle.

Les associations alertent sur les difficultés d’accompagnement

Sur le terrain, les associations jouent également un rôle important, aussi bien dans la sensibilisation que dans l’accompagnement des personnes malades. Pour Rasmina Malide, infirmière et membre d’ASCA, le mois d’octobre a été particulièrement dense, avec des interventions dans les écoles et auprès du grand public. « On va dire que c'est un bilan plutôt positif pour nous mais ça nous a permis de voir qu'il y a encore beaucoup d'actions à mener », confie-t-elle.

Les événements organisés pendant le mois permettent notamment de récolter des fonds pour acheter du matériel et préparer des kits destinés aux patientes qui partent en évacuation sanitaire (EVASAN). L’association accompagne les malades dans leurs difficultés quotidiennes, et Rasmina Malide pointe un problème récurrent : le manque d’orientation.

« Elles peuvent malheureusement se retrouver un peu livrées à elles-mêmes, même si nous essayons de mener le plus de missions sur place pour aller au plus près d’elles. C’est l’une des choses à perfectionner ».

Un deuxième mammographe attendu

Parmi les attentes exprimées par les différents partenaires lors de ce pré-bilan : l’installation d’un mammographe en Petite-Terre. Un équipement existe déjà à Mamoudzou, mais les acteurs aimeraient que les possibilités de dépistage soient accessibles aux habitantes sur tout le territoire.

Les intervenants regrettent aussi l’absence de données consolidées pour mesurer précisément la situation de la maladie sur l’île, notamment concernant le nombre de cas et les taux de guérison.

« Si les dépistages sont tardifs, le taux de survie ne doit pas être bon. Le dépistage précoce sauve des vies, un dépistage tardif, c’est une perte de chance », rappelle Abdon Goudjon, directeur de la PMI de Mayotte. Les chiffres évoqués pendant les échanges rappellent l’importance du dépistage : dans l’Hexagone, neuf patientes sur dix guérissent du cancer du sein.

Si cette journée marque la fin de la campagne 2026, les actions ne s’arrêtent pas pour autant. Le CRCDC compte poursuivre ses interventions et ses actions de sensibilisation toute l’année.

Les chiffres définitifs de participation au dépistage organisé du cancer du sein doivent être communiqués courant novembre, une fois les données vérifiées. En attendant, les partenaires veulent surtout maintenir la dynamique collective engagée pendant ce mois, avec un message commun : le dépistage et la prévention ne doivent pas attendre la prochaine campagne.

Shanyce MATHIAS ALI