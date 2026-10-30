Novembre Vert : la CADEMA cherche des entreprises partenaires pour financer les actions

La Communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) prépare la quatrième édition de Novembre Vert, prévue du 1er au 30 novembre 2026, et lance un appel aux entreprises et aux commerçants pour soutenir financièrement ou matériellement les opérations prévues autour de la propreté et de la protection de l’environnement.

Lancée en 2023, en remplacement de l'opération "Urahafu na unono", le but de "Novembre vert" est de sensibiliser à la propreté urbaine au développement durable.

Pour la première fois, l’événement sera porté par la CADEMA, en partenariat avec les communes de Mamoudzou et de Dembéni. Pendant un mois, habitants, associations, établissements scolaires, entreprises et services publics seront mobilisés autour de plusieurs actions consacrées à la propreté, au réemploi et à la préservation de l’environnement.

Parmi les principaux rendez-vous, la marche verte « Tama ya Mésso » qui est prévue le dimanche 8 novembre entre Passamainty et la place de la République, avec 2.000 participants attendus. Des "Donneries" seront ensuite organisées le 14 novembre à Mamoudzou et Dembéni, avant deux journées consacrées à la propreté les 20 et 21 novembre. Le mois se terminera le 28 novembre avec la Journée des Partenaires du Territoire, au parc Mpweka Dinga, à Passamainty.

Le budget prévisionnel de cette édition est estimé à 110.589 euros. Pour compléter les moyens des organisateurs, la CADEMA se tourne vers les acteurs économiques, qui peuvent apporter une aide financière, fournir du matériel, mettre des véhicules à disposition ou encore mobiliser leurs salariés lors des opérations de terrain.

En contrepartie, les entreprises partenaires seront associées à l’événement et leur engagement pourra être valorisé, notamment lors de la journée du 28 novembre. Des réunions publiques dans les 13 villages, des interventions dans les établissements scolaires et des opérations de nettoyage du littoral sont également prévues tout au long du mois.