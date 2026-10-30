Novembre Vert : la CADEMA cherche des entreprises partenaires pour financer les actions

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Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Novembre Vert : la CADEMA cherche des entreprises partenaires pour financer les actions

La Communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) prépare la quatrième édition de Novembre Vert, prévue du 1er au 30 novembre 2026, et lance un appel aux entreprises et aux commerçants pour soutenir financièrement ou matériellement les opérations prévues autour de la propreté et de la protection de l’environnement.

Par Shanyce MATHIAS ALI

Publié le · Heure de Mayotte

Novembre vert, déchets, communes,

Lancée en 2023, en remplacement de l'opération "Urahafu na unono", le but de "Novembre vert" est de sensibiliser à la propreté urbaine au développement durable.

Pour la première fois, l’événement sera porté par la CADEMA, en partenariat avec les communes de Mamoudzou et de Dembéni. Pendant un mois, habitants, associations, établissements scolaires, entreprises et services publics seront mobilisés autour de plusieurs actions consacrées à la propreté, au réemploi et à la préservation de l’environnement.

Parmi les principaux rendez-vous, la marche verte « Tama ya Mésso » qui est prévue le dimanche 8 novembre entre Passamainty et la place de la République, avec 2.000 participants attendus. Des "Donneries" seront ensuite organisées le 14 novembre à Mamoudzou et Dembéni, avant deux journées consacrées à la propreté les 20 et 21 novembre. Le mois se terminera le 28 novembre avec la Journée des Partenaires du Territoire, au parc Mpweka Dinga, à Passamainty.

Le budget prévisionnel de cette édition est estimé à 110.589 euros. Pour compléter les moyens des organisateurs, la CADEMA se tourne vers les acteurs économiques, qui peuvent apporter une aide financière, fournir du matériel, mettre des véhicules à disposition ou encore mobiliser leurs salariés lors des opérations de terrain.

En contrepartie, les entreprises partenaires seront associées à l’événement et leur engagement pourra être valorisé, notamment lors de la journée du 28 novembre. Des réunions publiques dans les 13 villages, des interventions dans les établissements scolaires et des opérations de nettoyage du littoral sont également prévues tout au long du mois.

Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
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Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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