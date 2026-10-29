Naïma Moutchou promet une loi contre la vie chère en Outre-mer avant la fin de la session parlementaire

Le projet de loi contre la vie chère, adopté au Sénat il y a un an, n’a toujours pas été examiné à l’Assemblée nationale. La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, s’est engagée à inscrire le texte à l’ordre du jour avant la fin de la session.

La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a annoncé que la LODEOM et le RAFIP seraient maintenus dans le projet de loi de finances pour 2027, évoquant un choix de « stabilité » et de « confiance » pour les entreprises des Outre-mer.

La question de la vie chère a été abordée à l’Assemblée nationale ce mercredi 28 octobre, lors des questions au gouvernement. Philippe Naillet, député socialiste de La Réunion, a interpellé la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, sur l’avenir du projet de loi contre la vie chère.

Ce texte, adopté par le Sénat il y a un an, n’a pas encore été examiné à l’Assemblée nationale. Cette situation suscite des inquiétudes, alors que le calendrier parlementaire se resserre. Philippe Naillet a demandé à la ministre : « Sur quel calendrier pouvez-vous vous engager devant la représentation nationale pour garantir l’inscription à l’ordre du jour du projet de loi avant la fin de la session parlementaire ? Et qu’attendez-vous de ce texte ? »

La principale crainte exprimée est celle d’un report du projet de loi, faute de temps pour l’examiner avant la fin des travaux parlementaires, prévue le 28 février. Cette échéance coïncide avec la campagne présidentielle et les élections des 18 avril et 2 mai. Pour Philippe Naillet, la situation est urgente et les populations ultramarines attendent des mesures concrètes.

« Nos populations ne veulent plus de pansements, ne veulent plus de discours. Nos populations attendent de vraies réponses », a-t-il déclaré.