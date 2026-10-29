Naïma Moutchou promet une loi contre la vie chère en Outre-mer avant la fin de la session parlementaire

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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Naïma Moutchou promet une loi contre la vie chère en Outre-mer avant la fin de la session parlementaire

Le projet de loi contre la vie chère, adopté au Sénat il y a un an, n’a toujours pas été examiné à l’Assemblée nationale. La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, s’est engagée à inscrire le texte à l’ordre du jour avant la fin de la session.

Par Shanyce MATHIAS ALI

Publié le · Heure de Mayotte

Mayotte, Chido, ministre des outre-mer,

La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a annoncé que la LODEOM et le RAFIP seraient maintenus dans le projet de loi de finances pour 2027, évoquant un choix de « stabilité » et de « confiance » pour les entreprises des Outre-mer.

La question de la vie chère a été abordée à l’Assemblée nationale ce mercredi 28 octobre, lors des questions au gouvernement. Philippe Naillet, député socialiste de La Réunion, a interpellé la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, sur l’avenir du projet de loi contre la vie chère.

Ce texte, adopté par le Sénat il y a un an, n’a pas encore été examiné à l’Assemblée nationale. Cette situation suscite des inquiétudes, alors que le calendrier parlementaire se resserre. Philippe Naillet a demandé à la ministre : « Sur quel calendrier pouvez-vous vous engager devant la représentation nationale pour garantir l’inscription à l’ordre du jour du projet de loi avant la fin de la session parlementaire ? Et qu’attendez-vous de ce texte ? »

La principale crainte exprimée est celle d’un report du projet de loi, faute de temps pour l’examiner avant la fin des travaux parlementaires, prévue le 28 février. Cette échéance coïncide avec la campagne présidentielle et les élections des 18 avril et 2 mai. Pour Philippe Naillet, la situation est urgente et les populations ultramarines attendent des mesures concrètes.

« Nos populations ne veulent plus de pansements, ne veulent plus de discours. Nos populations attendent de vraies réponses », a-t-il déclaré.

Naïma MoutchouVie chère

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Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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