Des élèves de CE2 à Mzouasia privés d’enseignant après une réaffectation inattendue

À Mzouasia, la classe de CE2 se retrouve sans enseignant depuis lundi, après la réaffectation de leur remplaçant vers une autre école de Bouéni. Les parents s’interrogent sur les motifs de cette décision prise sans concertation.

Selon les parents d'élèves, l’enseignant a appris qu’il devait quitter la classe pour remplacer un collègue dans une autre école de la commune de Bouéni.

À Mzouasia, la classe de CE2 est sans enseignant depuis lundi. Depuis la rentrée scolaire, l’inspection avait assuré aux parents qu’un enseignant remplaçant avait été identifié pour garantir la continuité pédagogique, dans l’attente du retour de l’enseignante titulaire actuellement en congé de longue durée.

Jusqu’à vendredi dernier, cet engagement avait été respecté. L’enseignant remplaçant avait mis en place un programme pédagogique, apprécié par les parents, et avait confirmé qu’il accompagnerait la classe jusqu’au retour de la titulaire, avec une passation organisée.

Vendredi, la situation évolue brusquement. Selon les parents, l’enseignant apprend qu’il doit quitter la classe pour remplacer un collègue dans une autre école de la commune de Bouéni. Cette décision aurait été prise sans information préalable des familles ni concertation avec la direction de l’école de Mzouasia.

Dès lundi, les élèves de CE2 se retrouvent donc sans enseignant. Les parents demandent des explications sur l’interruption de la continuité pédagogique et les critères ayant motivé cette réaffectation. Ils s’interrogent sur la raison pour laquelle un autre enseignant n’a pas été affecté à l’école concernée, plutôt que d’interrompre le suivi déjà mis en place à Mzouasia.

Les parents affirment que le départ du remplaçant ne résulte pas d’un choix personnel mais d’une instruction hiérarchique. Ils interpellent la rectrice de Mayotte et l’inspection, estimant que « nos enfants ne sont pas des variables d’ajustement » et exigent le retour immédiat de l’enseignant initialement affecté.

Ils demandent également des explications sur les raisons de cette réaffectation et sur les critères ayant conduit à privilégier une école au détriment d’une autre, rappelant que les enfants de Mzouasia « ont les mêmes droits que ceux des autres écoles de la commune ».