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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mercredi 4novembre 2026
  • 29 °CAverses
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

2 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

2 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour4 novembre 2026 à 11:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
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L’ylang-ylang de Mayotte présenté au salon international COSMETIC 360 à Paris

La 12ᵉ édition du salon COSMETIC 360 a permis à Mayotte de promouvoir son huile essentielle d’ylang-ylang auprès des acteurs mondiaux de la parfumerie et de la cosmétique.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

La 12ᵉ édition de COSMETIC 360, salon international dédié à l’innovation en parfumerie et cosmétique, s’est tenue au Carrousel du Louvre à Paris en octobre. Mayotte y a saisi l’occasion de présenter son huile essentielle d’ylang-ylang à des professionnels du secteur, dans l’objectif de développer de nouveaux débouchés internationaux.

La participation à COSMETIC 360 s’inscrit dans une stratégie visant à faire connaître l’ylang de Mayotte auprès des acteurs internationaux de la parfumerie et de la cosmétique, tout en contribuant à la structuration et à la pérennisation de la filière locale. Cela implique la consolidation de l’organisation des producteurs, la garantie de la traçabilité, la valorisation des savoir-faire locaux et le développement de la transformation sur place.

Mayotte cherche ainsi à se distinguer par son terroir, son patrimoine et l’origine française de sa production.

salon international COSMETIC 360 ; ylang-ylang ; Mayotte

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