L’ylang-ylang de Mayotte présenté au salon international COSMETIC 360 à Paris

La 12ᵉ édition du salon COSMETIC 360 a permis à Mayotte de promouvoir son huile essentielle d’ylang-ylang auprès des acteurs mondiaux de la parfumerie et de la cosmétique.

La 12ᵉ édition de COSMETIC 360, salon international dédié à l’innovation en parfumerie et cosmétique, s’est tenue au Carrousel du Louvre à Paris en octobre. Mayotte y a saisi l’occasion de présenter son huile essentielle d’ylang-ylang à des professionnels du secteur, dans l’objectif de développer de nouveaux débouchés internationaux.

La participation à COSMETIC 360 s’inscrit dans une stratégie visant à faire connaître l’ylang de Mayotte auprès des acteurs internationaux de la parfumerie et de la cosmétique, tout en contribuant à la structuration et à la pérennisation de la filière locale. Cela implique la consolidation de l’organisation des producteurs, la garantie de la traçabilité, la valorisation des savoir-faire locaux et le développement de la transformation sur place.

Mayotte cherche ainsi à se distinguer par son terroir, son patrimoine et l’origine française de sa production.