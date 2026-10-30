Mayotte : délai prolongé pour candidater au poste de commissaire enquêteur jusqu’au 4 novembre 2026

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Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Mayotte : délai prolongé pour candidater au poste de commissaire enquêteur jusqu’au 4 novembre 2026

La préfecture de Mayotte prolonge la période de dépôt des candidatures pour devenir commissaire enquêteur. Les dossiers sont attendus jusqu’au 4 novembre 2026 afin de soutenir les enquêtes publiques sur l’île.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

La préfecture de Mayotte annonce la prolongation de l’appel à candidatures pour le recrutement de commissaires enquêteurs. Les personnes intéressées disposent désormais d’un délai supplémentaire, jusqu’au mercredi 4 novembre 2026, pour transmettre leur dossier.

Cette mesure vise à renforcer les effectifs chargés de conduire les enquêtes publiques, jugées indispensables dans un département confronté à d’importants enjeux de développement et d’aménagement. De nombreux projets structurants nécessitent en effet l’organisation de telles enquêtes, souligne la préfecture.

Le commissaire enquêteur intervient dans ces procédures pour permettre aux habitants de s’informer, de s’exprimer et de faire connaître leurs observations sur les projets qui concernent leur cadre de vie. Ce rôle suppose indépendance et impartialité. Le commissaire enquêteur veille à la bonne information du public, recueille les avis et favorise le dialogue. À l’issue de chaque enquête, il établit un rapport avec des conclusions motivées destinées à éclairer la décision des autorités.

Le renforcement des effectifs est présenté comme indispensable pour garantir le bon déroulement des enquêtes publiques liées aux nombreux projets en cours à Mayotte.

Des conditions d’accès larges

La fonction de commissaire enquêteur est ouverte à des profils variés, actifs ou retraités, à condition de témoigner d’un sens de l’intérêt général, d’un intérêt pour l’environnement et l’aménagement du territoire, ainsi que de capacités d’écoute, d’analyse et de rédaction. Une disponibilité suffisante et la capacité à exercer ses missions avec indépendance, objectivité et impartialité sont également requises.

Il ne s’agit pas d’un emploi à temps plein, mais de missions ponctuelles indemnisées, assorties de formations spécifiques.

Modalités pratiques

Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 4 novembre 2026 inclus. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site de la préfecture à l’adresse suivante : https://www.mayotte.gouv.fr/Publications/Commissaires-enqueteurs-a-Mayotte/Campagne-de-recrutement-des-commissaires-enqueteurs/2027/Appel-a-candidature-aux-fonctions-de-commissaire-enqueteur-au-titre-de-l-annee-2027

Le dossier doit comporter une fiche de renseignements complétée, un curriculum vitae, une lettre de motivation et une copie de pièce d’identité. Il doit être transmis à la préfecture de Mayotte par courrier recommandé avec accusé de réception.

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Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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