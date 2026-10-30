Mayotte : délai prolongé pour candidater au poste de commissaire enquêteur jusqu’au 4 novembre 2026

La préfecture de Mayotte prolonge la période de dépôt des candidatures pour devenir commissaire enquêteur. Les dossiers sont attendus jusqu’au 4 novembre 2026 afin de soutenir les enquêtes publiques sur l’île.

La préfecture de Mayotte annonce la prolongation de l’appel à candidatures pour le recrutement de commissaires enquêteurs. Les personnes intéressées disposent désormais d’un délai supplémentaire, jusqu’au mercredi 4 novembre 2026, pour transmettre leur dossier.

Cette mesure vise à renforcer les effectifs chargés de conduire les enquêtes publiques, jugées indispensables dans un département confronté à d’importants enjeux de développement et d’aménagement. De nombreux projets structurants nécessitent en effet l’organisation de telles enquêtes, souligne la préfecture.

Le commissaire enquêteur intervient dans ces procédures pour permettre aux habitants de s’informer, de s’exprimer et de faire connaître leurs observations sur les projets qui concernent leur cadre de vie. Ce rôle suppose indépendance et impartialité. Le commissaire enquêteur veille à la bonne information du public, recueille les avis et favorise le dialogue. À l’issue de chaque enquête, il établit un rapport avec des conclusions motivées destinées à éclairer la décision des autorités.

Le renforcement des effectifs est présenté comme indispensable pour garantir le bon déroulement des enquêtes publiques liées aux nombreux projets en cours à Mayotte.

Des conditions d’accès larges

La fonction de commissaire enquêteur est ouverte à des profils variés, actifs ou retraités, à condition de témoigner d’un sens de l’intérêt général, d’un intérêt pour l’environnement et l’aménagement du territoire, ainsi que de capacités d’écoute, d’analyse et de rédaction. Une disponibilité suffisante et la capacité à exercer ses missions avec indépendance, objectivité et impartialité sont également requises.

Il ne s’agit pas d’un emploi à temps plein, mais de missions ponctuelles indemnisées, assorties de formations spécifiques.

Modalités pratiques

Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 4 novembre 2026 inclus. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site de la préfecture à l’adresse suivante : https://www.mayotte.gouv.fr/Publications/Commissaires-enqueteurs-a-Mayotte/Campagne-de-recrutement-des-commissaires-enqueteurs/2027/Appel-a-candidature-aux-fonctions-de-commissaire-enqueteur-au-titre-de-l-annee-2027

Le dossier doit comporter une fiche de renseignements complétée, un curriculum vitae, une lettre de motivation et une copie de pièce d’identité. Il doit être transmis à la préfecture de Mayotte par courrier recommandé avec accusé de réception.