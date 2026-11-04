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  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mercredi 4novembre 2026
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  • MayotteHeure locale (UTC+3)

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14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
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Départs

2 vols
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16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
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  • Mise à jour4 novembre 2026 à 19:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
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Mayotte défend ses enjeux européens à la Conférence des Présidents des RUP en Guadeloupe

La vice-présidente de Mayotte, Zamimou Ahamadi, représentera le Département-Région de Mayotte à la 30e Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques, organisée en Guadeloupe les 5 et 6 novembre 2026.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Loi programme, Mayotte, SMIC, QPV,

La Guadeloupe accueille les 5 et 6 novembre 2026 la 30e Conférence des Présidents des Régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne. Cet événement annuel réunit les représentants de ces territoires pour débattre de leurs problématiques communes et de leur intégration au sein de l’Europe.

Mayotte a délégué sa vice-présidente, Zamimou Ahamadi, responsable des finances et des affaires européennes, pour participer à cette rencontre au nom du président Ben Issa Ousseni.

Cette édition de la conférence marque le trentième anniversaire de la première réunion, qui avait eu lieu en 1995. L’objectif principal reste la défense des intérêts spécifiques des RUP auprès des institutions européennes, en mettant en avant leurs particularités et leurs défis.

Les échanges s’articulent autour de l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui reconnaît les contraintes structurelles des RUP et prévoit leur prise en compte dans les politiques européennes.

Le Département-Région de Mayotte souligne que la présence à cette conférence s’inscrit dans une démarche de coopération entre les RUP et permet de « réaffirmer l’engagement du territoire en faveur d’un développement adapté, d’une meilleure cohésion territoriale et d’un accès renforcé aux dispositifs européens ». Mayotte souhaite ainsi défendre ses intérêts et ses spécificités au sein de l’Union européenne.

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