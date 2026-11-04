Femmes Entrepreneuses : Orange prolonge la période de candidature à Mayotte pour sa 9e édition

Les start-uppeuses mahoraises ont jusqu’au 31 janvier 2027 pour rejoindre le programme d’accompagnement national d’Orange dédié à l’entrepreneuriat féminin dans la tech.

Le programme Femmes Entrepreneuses d’Orange revient pour une 9 édition et ouvre ses candidatures à Mayotte, selon l’opérateur. Les fondatrices et cofondatrices de start-up technologiques du département peuvent soumettre leur dossier jusqu’au 31 janvier 2027.

Lancé en 2018, ce dispositif national a accompagné plus de 750 femmes entrepreneuses partout en France, y compris dans les Outre-mer. Il s’adresse aux dirigeantes d’entreprises technologiques déjà en activité, disposant d’une solution numérique commercialisée et de premiers clients.

Chaque année, jusqu’à 100 participantes bénéficient d’un accompagnement mêlant mentorat, masterclass, conseils stratégiques et rencontres avec des professionnels d’Orange, des partenaires et des acteurs du secteur de l’innovation. Le programme vise à consolider le modèle économique des entreprises, à préparer les dirigeantes à la recherche de financements et à diversifier leurs débouchés commerciaux.

Pour les start-up de Mayotte, Orange souligne que l’accès à des réseaux professionnels étendus et à des compétences spécialisées représente un atout pour leur croissance. L’opérateur estime que l’isolement géographique et la taille restreinte du marché local renforcent l’utilité des dispositifs permettant de créer des liens avec d’autres écosystèmes économiques.

Orange indique vouloir soutenir les cheffes d’entreprise technologiques du territoire dans leur développement, en leur offrant la possibilité de confronter leur stratégie à des experts, d’élargir leur réseau et d’explorer de nouveaux marchés hors de Mayotte.

Pour être éligibles, les candidates doivent être fondatrices ou cofondatrices de leur société, détenir une participation majoritaire ou à parité, occuper une fonction de direction et proposer une solution numérique déjà commercialisée.

Le calendrier prévoit une ouverture des candidatures depuis le 2 novembre 2026. En France hexagonale, la clôture intervient le 31 décembre 2026, tandis que les entrepreneuses mahoraises disposent d’un délai supplémentaire, jusqu’au 31 janvier 2027. Le lancement du programme est prévu pour février 2027, et la session s’achèvera en novembre de la même année.

Dates à retenir

2 novembre 2026 : ouverture des candidatures

31 janvier 2027 : date limite pour Mayotte et les autres Outre-mer

Février 2027 : démarrage prévisionnel du programme

Novembre 2027 : fin de la session

Les entrepreneuses réunionnaises peuvent également postuler via ce lien