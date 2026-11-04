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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mercredi 4novembre 2026
  • 29 °CAverses
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

2 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

2 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour4 novembre 2026 à 11:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Bandraboua : un séminaire sur le handicap et les violences sexuelles programmé le 6 novembre 2026

La mairie de Bandraboua accueillera, le 6 novembre 2026, un séminaire sur le handicap et les violences sexuelles organisé par l’association SOJ – Ose Libérer Ta Parole dans le cadre de la campagne TARIMI.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Le 6 novembre 2026, la mairie de Bandraboua sera le théâtre d’un séminaire axé sur le handicap et les violences sexuelles. L’association SOJ – Ose Libérer Ta Parole organise cette rencontre dans le cadre de la campagne TARIMI 2026.

L’événement débutera par un accueil à partir de 7h30. Les travaux commenceront à 8h00 et s’achèveront à 13h00. La matinée sera rythmée par des échanges et deux tables rondes, réunissant des professionnels, des institutions, des associations et des personnes concernées.

L’accès au séminaire est libre, sans inscription préalable. Un émargement sur place sera néanmoins requis.

Selon SOJ, l’objectif est de « partager les expériences, croiser les regards et échanger autour des pratiques professionnelles » afin de renforcer la protection des personnes en situation de handicap et de lutter contre les violences sexuelles à Mayotte.

violences sexuelles ; handicap

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