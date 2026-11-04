Bandraboua : un séminaire sur le handicap et les violences sexuelles programmé le 6 novembre 2026

La mairie de Bandraboua accueillera, le 6 novembre 2026, un séminaire sur le handicap et les violences sexuelles organisé par l’association SOJ – Ose Libérer Ta Parole dans le cadre de la campagne TARIMI.

Le 6 novembre 2026, la mairie de Bandraboua sera le théâtre d’un séminaire axé sur le handicap et les violences sexuelles. L’association SOJ – Ose Libérer Ta Parole organise cette rencontre dans le cadre de la campagne TARIMI 2026.

L’événement débutera par un accueil à partir de 7h30. Les travaux commenceront à 8h00 et s’achèveront à 13h00. La matinée sera rythmée par des échanges et deux tables rondes, réunissant des professionnels, des institutions, des associations et des personnes concernées.

L’accès au séminaire est libre, sans inscription préalable. Un émargement sur place sera néanmoins requis.

Selon SOJ, l’objectif est de « partager les expériences, croiser les regards et échanger autour des pratiques professionnelles » afin de renforcer la protection des personnes en situation de handicap et de lutter contre les violences sexuelles à Mayotte.