Mayotte : la SIM s’engage pour l’économie circulaire avec la charte Ecominéro

La Société Immobilière de Mayotte signera le 4 novembre la charte d’engagement d’Ecominéro, rejoignant le SICR de La Réunion pour renforcer la gestion circulaire des déchets du bâtiment dans les territoires ultramarins.

La Société Immobilière de Mayotte (SIM) s’apprête à signer, le 4 novembre, la charte d’engagement volontaire proposée par Ecominéro, éco-organisme national de la filière minérale. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique d’économie circulaire, déjà amorcée à La Réunion par le Syndicat du Commerce (SICR), signataire du document depuis le 27 octobre.

Selon Ecominéro, l’objectif de ces partenariats est de favoriser la coopération locale et d’adapter les solutions de collecte, tri, recyclage et réemploi des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) aux contraintes spécifiques des territoires ultramarins. L’éco-organisme insiste sur la nécessité de dispositifs adaptés à la géographie et à la logistique de chaque île.

À ce jour, Ecominéro recense 37 points de reprise affiliés dans les DROM-COM et soutient financièrement huit projets et acteurs du réemploi. L’organisme indique que 397 000 tonnes de déchets inertes ont été recyclées et valorisées, dont 168 000 tonnes à La Réunion et à Mayotte à fin septembre 2026.

Grâce à la charte, les collectivités, bailleurs sociaux, maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage peuvent accéder à l’expertise réglementaire et opérationnelle d’Ecominéro pour structurer des filières locales. L’objectif est d’accompagner la mise en œuvre de stratégies d’économie circulaire, de promouvoir le réemploi, la réutilisation, l’intégration de matériaux recyclés, d’améliorer la traçabilité des déchets et de soutenir la création de nouvelles activités locales.

François Demeure Dit Latte, directeur général d’Ecominéro, souligne : « Les bâtisseurs au sens large ont un rôle décisif dans la structuration d’une économie circulaire territoriale. En travaillant à leurs côtés, nous voulons accélérer l’usage des matériaux issus du réemploi et du recyclage dans les projets publics, au bénéfice de l’emploi local et de la préservation des ressources ».

La signature du SICR à La Réunion s’est déroulée lors d’une journée dédiée à la filière REP PMCB, avec une visite du site de recyclage VALORUN à Saint-Paul, en présence de Ludovic Lemahieu, directeur des affaires publiques et référent DROM-COM pour Ecominéro, et en partenariat avec l’UNICEM.

À Mayotte, la SIM, principal bailleur social de l’île, signera la charte dans le cadre de la Semaine des REP organisée par l’interfilière MAHORE. Ludovic Lamahieu participera également à une visite du site de recyclage d’ETPC à Koungou, mettant en avant les initiatives locales.

Selon Ecominéro, ces signatures constituent le point de départ d’une mobilisation accrue des acteurs publics et privés autour d’une gestion plus responsable des déchets du secteur du bâtiment.