Crise sociale à Mayotte : Anli Paul Henry MABA DALI interpelle les candidats à la présidentielle

Dans une vidéo diffusée le 3 novembre 2027, Anli Paul Henry MABA DALI, fondateur d’Outre-mer Tourisme, met en lumière les difficultés vécues à Mayotte et questionne les intentions des futurs candidats à l’élection présidentielle.

La situation sociale à Mayotte suscite l’inquiétude d’Anli Paul Henry MABA DALI, fondateur d’Outre-mer Tourisme et originaire du département. Dans une vidéo publiée le 3 novembre 2027, il met en avant la dégradation des conditions de vie et appelle les candidats à la prochaine présidentielle à se positionner sur l’avenir de l’île.

Selon Anli Paul Henry MABA DALI, plusieurs problèmes majeurs affectent la population : pénurie d’eau, factures d’eau élevées malgré le manque d’approvisionnement, insécurité, fermeture d’établissements scolaires, saturation hospitalière, inflation et sentiment d’abandon après le passage du cyclone Chido.

« Regardez nos familles qui comptent les gouttes d’eau. Quel mépris envers les Mahorais ! Les Mahorais ont tout sacrifié pour être Français. Aujourd’hui, nos familles souffrent et beaucoup finissent par quitter l’île », déclare-t-il.

Le fondateur d’Outre-mer Tourisme, qui revendique plus de 100 000 visiteurs chaque mois sur sa plateforme, interpelle directement les candidats à l’élection présidentielle : « Quels sont vos projets concrets pour développer Mayotte et protéger les Mahorais ? »

Il précise également avoir sollicité auprès du Président de la République la gratuité temporaire des factures d’eau pour soutenir la population face à la crise actuelle.

La vidéo d’alerte est accessible en ligne :

https://www.facebook.com/reel/5667882166770731?locale=fr_FR