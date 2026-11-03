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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mardi 3novembre 2026
  • 29 °CÉclaircies
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

3 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour3 novembre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
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Crise sociale à Mayotte : Anli Paul Henry MABA DALI interpelle les candidats à la présidentielle

Dans une vidéo diffusée le 3 novembre 2027, Anli Paul Henry MABA DALI, fondateur d’Outre-mer Tourisme, met en lumière les difficultés vécues à Mayotte et questionne les intentions des futurs candidats à l’élection présidentielle.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

La situation sociale à Mayotte suscite l’inquiétude d’Anli Paul Henry MABA DALI, fondateur d’Outre-mer Tourisme et originaire du département. Dans une vidéo publiée le 3 novembre 2027, il met en avant la dégradation des conditions de vie et appelle les candidats à la prochaine présidentielle à se positionner sur l’avenir de l’île.

Selon Anli Paul Henry MABA DALI, plusieurs problèmes majeurs affectent la population : pénurie d’eau, factures d’eau élevées malgré le manque d’approvisionnement, insécurité, fermeture d’établissements scolaires, saturation hospitalière, inflation et sentiment d’abandon après le passage du cyclone Chido.

« Regardez nos familles qui comptent les gouttes d’eau. Quel mépris envers les Mahorais ! Les Mahorais ont tout sacrifié pour être Français. Aujourd’hui, nos familles souffrent et beaucoup finissent par quitter l’île », déclare-t-il.

Le fondateur d’Outre-mer Tourisme, qui revendique plus de 100 000 visiteurs chaque mois sur sa plateforme, interpelle directement les candidats à l’élection présidentielle : « Quels sont vos projets concrets pour développer Mayotte et protéger les Mahorais ? »

Il précise également avoir sollicité auprès du Président de la République la gratuité temporaire des factures d’eau pour soutenir la population face à la crise actuelle.

La vidéo d’alerte est accessible en ligne :

https://www.facebook.com/reel/5667882166770731?locale=fr_FR

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