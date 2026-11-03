Mayotte : 32 classes déjà engagées dans le concours Les Petits champions de la lecture

À un mois de la clôture des inscriptions, 32 classes mahoraises participent au concours national de lecture à voix haute, qui connaît une hausse de la mobilisation en Outre-mer.

À l’approche de la clôture des inscriptions prévue le 2 décembre 2026, 7 141 classes françaises, dont 140 en Outre-mer, sont déjà inscrites au jeu national Les Petits champions de la lecture. L’organisation signale une progression de 10,6 % par rapport à la même période l’an dernier.

Le concours s’adresse aux élèves de CM1 et CM2, avec pour objectif de promouvoir la lecture à voix haute. Selon l’étude 2026 du Centre national du livre, les jeunes de 7 à 19 ans lisent en moyenne 18 minutes par jour pour leurs loisirs, contre 3 h 01 passées devant les écrans.

Lors de la précédente édition, 9 534 classes avaient participé. L’association organisatrice vise à dépasser les 10 000 inscriptions cette année. Les enseignants peuvent encore inscrire leur classe jusqu’à la date limite.

Le principe du jeu consiste à choisir un texte, à se l’approprier et à le lire à voix haute devant un public. Cette démarche vise à aider les élèves à transmettre des émotions, à écouter les autres et à renforcer leur confiance en eux.

En Outre-mer, les inscriptions se répartissent ainsi : 2 en Guadeloupe, 33 en Martinique, 5 en Guyane, 42 à La Réunion, 32 à Mayotte et 26 en Polynésie française. L’année précédente, la zone comptait 297 classes participantes pour la 14 édition.

Lancé en 2012, le concours Les Petits champions de la lecture est porté par une association présidée par Antoine Gallimard et parrainée par l’auteur jeunesse Gaël Aymon, avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la Culture. En 2025/2026, plus de 220 000 élèves, soit plus d’un sur dix en CM1/CM2, ont pris part à l’événement en France et à l’étranger.