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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mardi 3novembre 2026
  • 29 °CÉclaircies
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

3 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour3 novembre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
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Le cross académique UNSS de Mayotte rassemblera 1 250 élèves à Coconi le 4 novembre 2026

Le 4 novembre 2026, le Pôle d’excellence rural de Coconi accueillera 1 250 élèves pour le cross académique UNSS, avec huit courses, une course partagée et des ateliers sur l’inclusion et l’environnement.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Le Pôle d’excellence rural de Coconi accueillera le cross académique de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) le mercredi 4 novembre 2026, de 9h00 à 14h45. L’événement réunira, selon l’organisation, 1 250 élèves du primaire à la terminale autour de huit courses.

La manifestation vise à promouvoir les valeurs de solidarité, d’inclusion et d’engagement via le sport scolaire. Un temps fort de la journée sera la course partagée prévue à 12h45, qui associera des élèves en situation de handicap et des élèves valides au sein d’équipes mixtes, sur des parcours adaptés.

La participation des élèves du premier degré sera assurée grâce à l’implication de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP).

Pour l’édition 2026, l’accent sera également mis sur l’engagement des jeunes officiels, mobilisés pour l’organisation, la gestion, le reportage, le secourisme et la sensibilisation à la préservation du lagon.

En parallèle des courses, des ateliers et animations seront proposés avec le soutien de partenaires institutionnels et associatifs. Ces activités permettront aux élèves de découvrir d’autres sports et d’être sensibilisés à des thèmes comme l’environnement, l’égalité filles-garçons, l’inclusion et la santé.

PROGRAMME DES COURSES - Cross académique UNSS 2026
CatégorieDistanceChambre d’appelDépart
Écoles primaires2 000 m8h509h00
Lycées - Filles3 000 m9h5010h00
Lycées - Garçons4 000 m10h2010h30
Course partagée – Collèges et lycées3 000 m12h00 (pour les 4 coureurs)12h45
Collèges - Benjamines2 000 m13h0513h15
Collèges - Benjamins2 500 m13h3513h45
Collèges - Minimes filles2 500 m14h0514h15
Collèges - Minimes garçons3 000 m14h3514h45

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