Le cross académique UNSS de Mayotte rassemblera 1 250 élèves à Coconi le 4 novembre 2026

Le 4 novembre 2026, le Pôle d’excellence rural de Coconi accueillera 1 250 élèves pour le cross académique UNSS, avec huit courses, une course partagée et des ateliers sur l’inclusion et l’environnement.

Le Pôle d’excellence rural de Coconi accueillera le cross académique de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) le mercredi 4 novembre 2026, de 9h00 à 14h45. L’événement réunira, selon l’organisation, 1 250 élèves du primaire à la terminale autour de huit courses.

La manifestation vise à promouvoir les valeurs de solidarité, d’inclusion et d’engagement via le sport scolaire. Un temps fort de la journée sera la course partagée prévue à 12h45, qui associera des élèves en situation de handicap et des élèves valides au sein d’équipes mixtes, sur des parcours adaptés.

La participation des élèves du premier degré sera assurée grâce à l’implication de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP).

Pour l’édition 2026, l’accent sera également mis sur l’engagement des jeunes officiels, mobilisés pour l’organisation, la gestion, le reportage, le secourisme et la sensibilisation à la préservation du lagon.

En parallèle des courses, des ateliers et animations seront proposés avec le soutien de partenaires institutionnels et associatifs. Ces activités permettront aux élèves de découvrir d’autres sports et d’être sensibilisés à des thèmes comme l’environnement, l’égalité filles-garçons, l’inclusion et la santé.