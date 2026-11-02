Les prestataires nautiques bloquent les barges pour dénoncer l’absence d’infrastructures depuis Chido

Lundi 2 novembre, une dizaine de professionnels nautiques ont interrompu la circulation des barges entre Grande-Terre et Petite-Terre. Ils dénoncent l’absence d’aménagements portuaires adaptés, près de deux ans après le cyclone Chido, et le manque de résultats malgré les engagements du Département-Région de Mayotte.

Des embarcations évoluent dans le port, où les prestataires nautiques dénoncent le manque d’infrastructures adaptées, à Mamoudzou, lundi 2 novembre 2026.

La menace avait été annoncée, elle a été mise à exécution. Peu avant 7h, lundi matin, des prestataires nautiques ont bloqué les barges à Mamoudzou pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer des infrastructures portuaires sécurisées. La mobilisation intervient après plusieurs mois de discussions infructueuses avec le Département-Région de Mayotte.

Les professionnels de la mer ont interrompu les traversées entre Grande-Terre et Petite-Terre. La dernière barge partie de Petite-Terre vers Grande-Terre à 6h45 a dû retourner à son corps-mort. Sur les quais, plusieurs centaines d’usagers se sont retrouvés bloqués, certains devant rejoindre leur travail ou prendre un avion.

Des passagers attendent à la gare maritime de Mamoudzou, alors que la barge assurant la liaison maritime ne peut quitter le quai © Mathilde Hangard / JDM

Depuis le passage du cyclone Chido, le 14 décembre 2024, les professionnels dénoncent un port de plaisance endommagé, laissé à l’abandon, et notamment l’absence de ponton adapté pour accoster en Grande-Terre comme en Petite-Terre. À Mamoudzou, l’installation provisoire aménagée en mai 2025 est jugée trop petite, fragile et trop proche des barges. Les prestataires évoquent des difficultés d’accostage, des risques liés à la houle, des vols et des surcoûts d’entretien.

Après une première mobilisation en mai dernier, les professionnels avaient levé leur menace de blocage en juillet à la suite d’engagements de la collectivité. Mais"on n’a toujours rien, alors qu’on travaille tous les jours", dénonce un prestataire sur place.

Le blocage, initialement annoncé jusqu’à 17 heures, a finalement été levé vers 9h30, suite à la visite de représentants du Département-Région de Mayotte sur site. Une nouvelle réunion est prévue mardi 3 novembre entre l’institution et les prestataires, qui préviennent toutefois que la mobilisation pourrait reprendre en l’absence d’avancées concrètes.